НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умер врач, готовивший Юрия Гагарина к полёту в космос

Иван Колосов служил в Центре подготовки космонавтов в 60-70-ые годы и участвовал в их отборе.

12 октября, 21:09
<p>Юрий Гагарин у врача после полёта в космос. Фото ©ТАСС/Archive 1961 года</p>

Юрий Гагарин у врача после полёта в космос. Фото ©ТАСС/Archive 1961 года

В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни не стало врача, который отбирал в отряд космонавтов Юрия Гагарина. 10 октября умер доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Иван Акандинович Колосов. До прихода в космонавтику он был старшим врачом полка истребителей на Кольском полуострове.

"Прощание состоится 15 октября в Траурном зале Санкт-Петербургского крематория", — сообщил РИА "Новости" историк отечественной космонавтики Александр Железняков.

Сообщатся, что с апреля 1960 года по май 1976 года Колосов служил в Центре подготовки космонавтов, был помощником ведущего врача, а затем ведущим врачом и начальником Лаборатории лётно-космической подготовки. Доктор принимал участие в отборе членов первого отряда космонавтов, их подготовке и медицинском обеспечении первых космических полётов. Именно Колосов готовил первого советского человека к триумфальному полёту в космос. И он же проводил медицинское освидетельствование Гагарина перед его последним полётом 27 марта 1968 года. Вспоминая свою первую встречу с ним, Колосов рассказывал, что всё думал, увидев Гагарина в Центре подготовки, где же встречался с ним раньше. Гагрин спросил его сам, не служил ли он раньше на Севере.

"Выяснилось, что мы с ним действительно встречались на том гарнизонном аэродроме осенью 1959 года. В тот день четыре военных самолёта сели на наш аэродром для дозаправки. Мне было приказано поинтересоваться их здоровьем, оказать, если понадобится, медицинскую помощь. Из всех четверых выделялся один — низкорослый крепыш, общительный, доброжелательный. С невероятно обаятельной улыбкой, которую через два года будет знать весь мир", — цитирует Ивана Акандиновича "Российская Газета".

Умер бывший официальный представитель СК РФ Владимир Маркин

Умер бывший официальный представитель СК РФ Владимир Маркин

Ранее Лайф сообщал, что умерла ветеран ВОВ Зинаида Корнева, которая во время пандемии собрала для врачей 4,5 млн.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1