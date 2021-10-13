Умер врач, готовивший Юрия Гагарина к полёту в космос

В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни не стало врача, который отбирал в отряд космонавтов Юрия Гагарина. 10 октября умер доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Иван Акандинович Колосов. До прихода в космонавтику он был старшим врачом полка истребителей на Кольском полуострове.

"Прощание состоится 15 октября в Траурном зале Санкт-Петербургского крематория", — сообщил РИА "Новости" историк отечественной космонавтики Александр Железняков.

Сообщатся, что с апреля 1960 года по май 1976 года Колосов служил в Центре подготовки космонавтов, был помощником ведущего врача, а затем ведущим врачом и начальником Лаборатории лётно-космической подготовки. Доктор принимал участие в отборе членов первого отряда космонавтов, их подготовке и медицинском обеспечении первых космических полётов. Именно Колосов готовил первого советского человека к триумфальному полёту в космос. И он же проводил медицинское освидетельствование Гагарина перед его последним полётом 27 марта 1968 года. Вспоминая свою первую встречу с ним, Колосов рассказывал, что всё думал, увидев Гагарина в Центре подготовки, где же встречался с ним раньше. Гагрин спросил его сам, не служил ли он раньше на Севере.

"Выяснилось, что мы с ним действительно встречались на том гарнизонном аэродроме осенью 1959 года. В тот день четыре военных самолёта сели на наш аэродром для дозаправки. Мне было приказано поинтересоваться их здоровьем, оказать, если понадобится, медицинскую помощь. Из всех четверых выделялся один — низкорослый крепыш, общительный, доброжелательный. С невероятно обаятельной улыбкой, которую через два года будет знать весь мир", — цитирует Ивана Акандиновича "Российская Газета".