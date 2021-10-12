В Белоруссии фотограф попался на продаже педофилам порноснимков девочек

Белорусский фотограф, создатель детского фотоагентства попался на детской же порнографии. Он устраивал фотосессии порнографического характера для малолетних моделей, а затем продавал снимки педофилам. Об этом сообщает ведомственная газета МВД "На страже".

Начальник 2-го управления Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Александр Грачёв рассказал изданию, что жертвами фотографа стали 20 девочек в возрасте от пяти до 12 лет. Идею такого бизнеса предложила ему коллега, которая сама публикует снимки своей малолетней дочери. Таким образом, женщина надеялась, что "семилетнюю малышку заметят агенты и пригласят на модные показы", сказал Грачёв. Вместо этого к ней обратились педофилы с предложением продать им откровенные фотографии девочки. Но для этого ей был нужен фотограф.

"По нашему мнению, обвиняемый сразу согласился делать порносеты: с 2010 года и сам коллекционировал материалы с изображением сексуального насилия над детьми", — сообщил Александр Грачёв.

Тогда-то, в 2019 году, и появилось в "Инстаграме" фотоагентство, где продвигались снимки несовершеннолетних моделей.

"Большинство мам присутствовали на фотосъёмках своих детей. Фотограф легко вычислял тех, кто был бы не против "сделать больше". Скажем, ставил детей в двусмысленные позы, просил приспустить одежду. Если женщины возмущались, он извинялся: мол, неправильно поняли", — отметил Грачёв.

Кроме того, фотограф предлагал матерям поснимать детей со взрослыми игрушками из секс-шопа. Постепенно характер фотосессий становился откровеннее. Материалы мужчина отправлял зарубежным клиентам. Но и матери-клиентки не уходили с пустыми руками: им также начислялось вознаграждение. Одно из них, например, было выплачено в виде плазменного телевизора за 1500 долларов.

"Родителей сбивала с толку репутация владельца агентства. Он участвовал в модных показах и побеждал на престижных фотоконкурсах, его работы украшали обложки глянцевых журналов", — объяснил Александр Грачёв.