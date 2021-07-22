В Калининграде фотограф-волонтёр четыре года насиловал детей, младшему из которых было всего 5 лет
На днях мужчине дали срок — 14,5 года тюрьмы. В Сети же считают такое наказание слишком лёгким, ведь жертв оказалось более 30.
Непростительная ситуация раскрылась недавно в Калининграде. 34-летний местный житель Анатолий Сорокин работал с перерывами волонтёром в благотворительном детском центре "Верю в чудо" с 2012 по 2020 год. Мужчина устраивал фотосессии и снимал многие детские мероприятия. Пользуясь своим положением, с 2017 года он развратил 33 ребёнка, младшему из которых было всего пять лет.
На фотосессиях мужчина очаровывал детей и их родителей, расписывая, какое великое будущее в фешен-индустрии ждёт юную модель, и приглашал на индивидуальные съёмки. С мальчиками постарше — 14–15 лет — Анатолий знакомился в соцсетях, восторгался их модельной внешностью и предлагал устроить фотосессию, пишет телеграм-канал Amber Mash.
Следователи завели уголовное дело на педофила по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Мужеложство и иные действия сексуального характера, совершённые с использованием беспомощного состояния потерпевших, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"), сообщили в благотворительном центре. На недавнем слушании Анатолий был признан виновным и получил срок в 14,5 года тюрьмы строгого режима.
В детском центре "Верю в чудо" прокомментировали эту ситуацию и объяснили, что с конца 2012-го по 2014-й мужчина был творческим волонтёром. Тогда он предоставил все нужные документы, в том числе об отсутствии судимости, получил одобрение психолога, а затем прошёл обучение и стажировку. После перерыва Анатолий вернулся в 2015 году и с тех пор работал приходящим фотографом.
Подопечных "Верю в чудо" данная ситуация не коснулась. На всех публичных мероприятиях наши подопечные всегда находятся с официальными представителями. На момент начала следствия он не являлся регулярным волонтёром и не имел доступа к прямому контакту с детьми
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