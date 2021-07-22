В Калининграде фотограф-волонтёр четыре года насиловал детей, младшему из которых было всего 5 лет

На днях мужчине дали срок — 14,5 года тюрьмы. В Сети же считают такое наказание слишком лёгким, ведь жертв оказалось более 30.