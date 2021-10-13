В Волгограде малыш со спинальной мышечной атрофией (СМА) получил жизненно важный для него укол за 160 миллионов рублей. Мама Ильи Шахова сообщила в соцсетях, что инъекция проведена 12 октября, ребёнок чувствует себя хорошо.

"Дорогие наши волшебники, сегодня Илюша получил заветный укол "Золгенсма"! Совершенно другая реальность в моей голове, нужно время осознать, привыкнуть и выдохнуть, но ненадолго — нас ждут великие дела. Огромное спасибо вам, волшебники, за этот путь, который вы прошли вместе с нами!" — написала мама Ильи Анастасия в "Инстаграме".

Она ведёт специальный блог, где общается с теми, кто неравнодушен к недугу её сына. Илья пережил немало трудностей, в частности тяжёлую пневмонию, несколько операций и установку катетеров. Мальчику требовался самый дорогой в мире укол — за 160 миллионов рублей. Деньги собрали волонтёры и родственники. Почти половину суммы — 70 миллионов рублей — перевёл неизвестный доброжелатель.