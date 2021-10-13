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"Совершенно другая реальность": В Волгограде малыш со СМА получил "укол жизни" за 160 миллионов рублей

Мама мальчика рассказала, что почти половину суммы перечислил неизвестный меценат. Сейчас Илья находится в Москве, чувствует себя хорошо.

12 октября, 22:07
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sma_1_ilya_help/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Шахов Илья, СМА 1 типа</a></p>

Фото © Instagram / Шахов Илья, СМА 1 типа

В Волгограде малыш со спинальной мышечной атрофией (СМА) получил жизненно важный для него укол за 160 миллионов рублей. Мама Ильи Шахова сообщила в соцсетях, что инъекция проведена 12 октября, ребёнок чувствует себя хорошо.

"Дорогие наши волшебники, сегодня Илюша получил заветный укол "Золгенсма"! Совершенно другая реальность в моей голове, нужно время осознать, привыкнуть и выдохнуть, но ненадолго — нас ждут великие дела. Огромное спасибо вам, волшебники, за этот путь, который вы прошли вместе с нами!" — написала мама Ильи Анастасия в "Инстаграме".

Она ведёт специальный блог, где общается с теми, кто неравнодушен к недугу её сына. Илья пережил немало трудностей, в частности тяжёлую пневмонию, несколько операций и установку катетеров. Мальчику требовался самый дорогой в мире укол — за 160 миллионов рублей. Деньги собрали волонтёры и родственники. Почти половину суммы — 70 миллионов рублей — перевёл неизвестный доброжелатель.

Лечить детей с СМА теперь будут за счёт государства. Таким пациентам нужен самый дорогой в мире препарат

Лечить детей с СМА теперь будут за счёт государства. Таким пациентам нужен самый дорогой в мире препарат

Ранее Лайф сообщал, что в России пообещали обеспечить лекарствами всех больных спинальной мышечной атрофией до конца 2021 года. Для этого будут дополнительно закуплены "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Это единственные препараты, зарегистрированные в стране.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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