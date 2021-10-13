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Конгресс США согласовал повышение потолка госдолга

Теперь многострадальный документ должен быть отправлен на подпись к президенту, который, как ожидается, быстро его утвердит.

12 октября, 23:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Конгрессе США Палата представителей одобрила повышение верхнего уровня государственного долга на 480 млрд долларов, не допустив тем самым срыва финансирования госорганов в октябре. На утверждение нового бюджета у парламента теперь будет время до 3 декабря.

Ранее аналогичную инициативу принял Сенат. Теперь документ должен быть направлен президенту США Джо Байдену, и тот намерен его сразу подписать.

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Ранее Байден напоминал, что у страны "в любой день после 18 октября" могут закончиться деньги со всеми вытекающими последствиями, включая подрыв доверия к доллару как мировой резервной валюте. В результате будут проблемы с оплатой работы чиновников, выплатами пособий, жалованья военным и так далее.

Лайф рассказывал, что США предсказывали дефолт этой осенью из-за превышения уровня государственного долга. Его в Штатах утверждает Конгресс, где не всегда успевают договориться к моменту исхода финансовых запасов — сказывается конфликт республиканцев и демократов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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