Конгресс США согласовал повышение потолка госдолга

В Конгрессе США Палата представителей одобрила повышение верхнего уровня государственного долга на 480 млрд долларов, не допустив тем самым срыва финансирования госорганов в октябре. На утверждение нового бюджета у парламента теперь будет время до 3 декабря.

Ранее аналогичную инициативу принял Сенат. Теперь документ должен быть направлен президенту США Джо Байдену, и тот намерен его сразу подписать.

Ранее Байден напоминал, что у страны "в любой день после 18 октября" могут закончиться деньги со всеми вытекающими последствиями, включая подрыв доверия к доллару как мировой резервной валюте. В результате будут проблемы с оплатой работы чиновников, выплатами пособий, жалованья военным и так далее.