Конгресс США согласовал повышение потолка госдолга
Теперь многострадальный документ должен быть отправлен на подпись к президенту, который, как ожидается, быстро его утвердит.
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В Конгрессе США Палата представителей одобрила повышение верхнего уровня государственного долга на 480 млрд долларов, не допустив тем самым срыва финансирования госорганов в октябре. На утверждение нового бюджета у парламента теперь будет время до 3 декабря.
Ранее аналогичную инициативу принял Сенат. Теперь документ должен быть направлен президенту США Джо Байдену, и тот намерен его сразу подписать.
Ранее Байден напоминал, что у страны "в любой день после 18 октября" могут закончиться деньги со всеми вытекающими последствиями, включая подрыв доверия к доллару как мировой резервной валюте. В результате будут проблемы с оплатой работы чиновников, выплатами пособий, жалованья военным и так далее.
Лайф рассказывал, что США предсказывали дефолт этой осенью из-за превышения уровня государственного долга. Его в Штатах утверждает Конгресс, где не всегда успевают договориться к моменту исхода финансовых запасов — сказывается конфликт республиканцев и демократов.
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