НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МВД предложило упростить для иностранных студентов пребывание в России

Сейчас они получают разрешение на учёбу в РФ на общих основаниях с другими мигрантами.

13 октября, 00:04
<p>Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев</p>

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Министерство внутренних дел России подготовило изменения в правила миграционного учёта иностранных студентов. Для них предлагается ввести особый правовой режим — разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО). В частности, им можно будет не сниматься с учёта при выезде из РФ во время обучения (например, на каникулы).

Инициатива ведомства представлена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как говорится в пояснительной записке, сейчас иностранные студенты получают разрешение на временное проживание на общих основаниях, в пределах квот, устанавливаемых правительством.

"Вносимые в Федеральный закон № 109-ФЗ изменения позволят снять нагрузку как на территориальные органы МВД России в части приёма указанных уведомлений и внесения сведений в ведомственные учёты, так и на государственные образовательные или государственные научные организации в части выполнения обязательного требования по постановке иностранного студента на миграционный учет", - говорится в пояснительной записке.

В России отменяются послабления для мигрантов, введённые во время пандемии

В России отменяются послабления для мигрантов, введённые во время пандемии

Ранее Лайф рассказывал, что иностранным студентам разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения. Им даже предоставили возможность сделать прививку от ковида.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1