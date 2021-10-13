МВД предложило упростить для иностранных студентов пребывание в России

Министерство внутренних дел России подготовило изменения в правила миграционного учёта иностранных студентов. Для них предлагается ввести особый правовой режим — разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО). В частности, им можно будет не сниматься с учёта при выезде из РФ во время обучения (например, на каникулы).

Инициатива ведомства представлена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как говорится в пояснительной записке, сейчас иностранные студенты получают разрешение на временное проживание на общих основаниях, в пределах квот, устанавливаемых правительством.