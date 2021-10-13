МВД предложило упростить для иностранных студентов пребывание в России
Сейчас они получают разрешение на учёбу в РФ на общих основаниях с другими мигрантами.
Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев
Министерство внутренних дел России подготовило изменения в правила миграционного учёта иностранных студентов. Для них предлагается ввести особый правовой режим — разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО). В частности, им можно будет не сниматься с учёта при выезде из РФ во время обучения (например, на каникулы).
Инициатива ведомства представлена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как говорится в пояснительной записке, сейчас иностранные студенты получают разрешение на временное проживание на общих основаниях, в пределах квот, устанавливаемых правительством.
"Вносимые в Федеральный закон № 109-ФЗ изменения позволят снять нагрузку как на территориальные органы МВД России в части приёма указанных уведомлений и внесения сведений в ведомственные учёты, так и на государственные образовательные или государственные научные организации в части выполнения обязательного требования по постановке иностранного студента на миграционный учет", - говорится в пояснительной записке.
Ранее Лайф рассказывал, что иностранным студентам разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения. Им даже предоставили возможность сделать прививку от ковида.
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