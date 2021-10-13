Японские СМИ рассказали об учениях в Японском море эскадры Тихоокеанского флота ВМФ России с проведением практических ракетных стрельб. Консервативная газета Sankei Shimbun, газета Yomiuri Shimbun, телеканал TBS опубликовали материалы с информацией о предполагаемой численности кораблей, локациях и количестве пусков. Известия об этом вызвали весьма агрессивную реакцию у читателей. Возмущённые жители Страны восходящего солнца стали призывать власти выдвинуть свой флот навстречу российскому.

"Это Россия нас так испытывает. И нового премьера Кисиду тоже. Это их "чёрная метка". Если и Кисида ограничится "сожалениями", то русским станет понятно — бояться Японии нечего!" — пишут читатели японских СМИ. "С Россией нужно действовать жёстко. Было бы замечательно провести в том же районе Японского моря совместные американо-японские военно-морские манёвры!" — пишут другие.

Нашлись и более благоразумные, не согласившиеся с агрессивным поведением большинства: "А может, немного успокоиться? Эти учения Россия проводит неподалёку от своих берегов, так что дело это обычное. Управление безопасности на море чётко обозначило безопасные морские пути в этом ареале".