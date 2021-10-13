Оперштаб Москвы: Умирает каждый девятый пациент с ковидом старше 60 лет

От коронавируса умирает каждый девятый пациент старше 60 лет, а среди тех, кто не обратился к врачу своевременно, летальным исходом заканчивается каждый третий случай. Такие неутешительные данные привёл оперативный штаб по Москве.

"Болезнь у пациентов старшего возраста протекает тяжелее и чаще приводит к летальным исходам. Каждый девятый пациент с CoViD-19 старше 60 лет умирает. А среди тех из них, кто своевременно не обращается к врачу, — каждый третий", — сказано в телеграм-канале штаба.

Отмечается также, что стационарное лечение среди пожилых людей с коронавирусом требуется 50%, а бессимптомно вирус протекает только у четырёх процентов больных. Помимо прочего, именно у этой категории людей в 5,5 раза выше вероятность тяжёлого течения заболевания. При этом у 75-летних она выше уже в семь раз, а у людей старше 80 лет — в девять раз. Всего же доля пожилых среди умерших от ковида составляет сразу 86%.

В оперштабе призывают пожилых не отказываться от вакцинации, ведь ухудшение состояния после заражения у них происходит очень стремительно — уже в течение трёх дней. Также именно граждане старше 60 создают основную нагрузку на медицинскую сеть, занимая 60% коек в ковидных госпиталях и 70% реанимационных мощностей.