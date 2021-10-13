Оперштаб Москвы: Умирает каждый девятый пациент с ковидом старше 60 лет
Пожилым рекомендуют не отказываться от вакцинации, ведь именно эта категория людей создаёт основную нагрузку на медицинскую сеть.
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От коронавируса умирает каждый девятый пациент старше 60 лет, а среди тех, кто не обратился к врачу своевременно, летальным исходом заканчивается каждый третий случай. Такие неутешительные данные привёл оперативный штаб по Москве.
"Болезнь у пациентов старшего возраста протекает тяжелее и чаще приводит к летальным исходам. Каждый девятый пациент с CoViD-19 старше 60 лет умирает. А среди тех из них, кто своевременно не обращается к врачу, — каждый третий", — сказано в телеграм-канале штаба.
Отмечается также, что стационарное лечение среди пожилых людей с коронавирусом требуется 50%, а бессимптомно вирус протекает только у четырёх процентов больных. Помимо прочего, именно у этой категории людей в 5,5 раза выше вероятность тяжёлого течения заболевания. При этом у 75-летних она выше уже в семь раз, а у людей старше 80 лет — в девять раз. Всего же доля пожилых среди умерших от ковида составляет сразу 86%.
В оперштабе призывают пожилых не отказываться от вакцинации, ведь ухудшение состояния после заражения у них происходит очень стремительно — уже в течение трёх дней. Также именно граждане старше 60 создают основную нагрузку на медицинскую сеть, занимая 60% коек в ковидных госпиталях и 70% реанимационных мощностей.
Напомним, для стимулирования вакцинации власти Москвы объявили о возможности привившимся пенсионерам получить 10 тысяч рублей. Для этого им нужно будет подать заявление после прививки в любой городской центр социального обслуживания.
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