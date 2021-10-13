Власти Москвы рассказали, что будет, если экспресс-тест на ковид у школьника окажется положительным

В Москве с 14 октября в десяти школах организуют бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус, сдать такой тест можно раз в две недели. В столичном оперштабе рассказали о действиях в случае, если результат экспресс-теста ребёнка окажется положительным.

"Положительный результат экспресс-теста — не основание ни для признания ребёнка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но это основание, чтобы поликлиника отправила врача на дом к ребёнку. Решение о дальнейших шагах будет приниматься по результатам обследования", — говорится в сообщении.

О положительном результате теста сразу сообщат родителям, ребёнка отправят домой, школа оперативно передаст информацию в поликлинику, и там уже направят врача на дом. Медик осмотрит школьника и возьмёт два дополнительных теста (повторный экспресс-тест и ПЦР).

Если второй экспресс-тест и ПЦР будут отрицательными, то ребёнок вернётся в школу. А вот если результат обоих тестов будет положительным в совокупности с клинической картиной, это подтвердит предположение о заражении ковидом, и врач назначит лечение. Кроме того, медики должны будут бесплатно протестировать всех членов семьи и оформить больничный. При этом класс ребёнка отправят на 14-дневный карантин — ребята в это время будут учиться дистанционно.

"Если повторный экспресс положительный, врач на дому сразу оформит родителю листок нетрудоспособности как контактному с заболевшим COVID-19. Если повторный экспресс-тест отрицательный, то врач на дому оформит листок нетрудоспособности по уходу за ребенком (до 15 лет) только до момента получения результата ПЦР-теста (на срок до трёх дней", — говорится в сообщении. — "Если ПЦР-тест положительный, родителю оформят листок нетрудоспособности как контактному с заболевшим COVID-19 на период карантина".