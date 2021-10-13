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В десяти школах Москвы организуют бесплатное экспресс-тестирование на ковид

Власти города отмечают, что ищут различные механизмы борьбы с распространением болезни, а переход на дистанционное обучение — крайняя мера.

13 октября, 06:25
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В Москве с 14 октября в десяти школах организуют бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус, сдать такой тест можно раз в две недели. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1-го по 11-й класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтверждённым случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребёнку на дом врача", — сказала заммэра.

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Ракова отметила, что такая практика широко применяется за рубежом. По её словам, в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю. Заммэра подчеркнула, что потребность в введении экспресс-тестирования вызвана ростом заболеваемости CoViD-19 и госпитализаций детей. При этом несовершеннолетние часто болеют бессимптомно.

Ракова подчеркнула, что в сложившейся эпидемиологической обстановке многие регионы переводят школы на дистанционное обучение, однако власти столицы считают это крайней мерой и ищут другие механизмы борьбы с коронавирусом.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на ковид в 20 точках. Для того чтобы проверить вероятность заражения, нужен лишь паспорт. Результат станет известен уже в течение 15 минут.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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