В десяти школах Москвы организуют бесплатное экспресс-тестирование на ковид

В Москве с 14 октября в десяти школах организуют бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус, сдать такой тест можно раз в две недели. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1-го по 11-й класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтверждённым случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребёнку на дом врача", — сказала заммэра.

Ракова отметила, что такая практика широко применяется за рубежом. По её словам, в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю. Заммэра подчеркнула, что потребность в введении экспресс-тестирования вызвана ростом заболеваемости CoViD-19 и госпитализаций детей. При этом несовершеннолетние часто болеют бессимптомно.

Ракова подчеркнула, что в сложившейся эпидемиологической обстановке многие регионы переводят школы на дистанционное обучение, однако власти столицы считают это крайней мерой и ищут другие механизмы борьбы с коронавирусом.