В десяти школах Москвы организуют бесплатное экспресс-тестирование на ковид
Власти города отмечают, что ищут различные механизмы борьбы с распространением болезни, а переход на дистанционное обучение — крайняя мера.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В Москве с 14 октября в десяти школах организуют бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус, сдать такой тест можно раз в две недели. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1-го по 11-й класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтверждённым случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребёнку на дом врача", — сказала заммэра.
Ракова отметила, что такая практика широко применяется за рубежом. По её словам, в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю. Заммэра подчеркнула, что потребность в введении экспресс-тестирования вызвана ростом заболеваемости CoViD-19 и госпитализаций детей. При этом несовершеннолетние часто болеют бессимптомно.
Ракова подчеркнула, что в сложившейся эпидемиологической обстановке многие регионы переводят школы на дистанционное обучение, однако власти столицы считают это крайней мерой и ищут другие механизмы борьбы с коронавирусом.
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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на ковид в 20 точках. Для того чтобы проверить вероятность заражения, нужен лишь паспорт. Результат станет известен уже в течение 15 минут.
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