В Северной Осетии вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
Отмечается, что до 30 октября руководители организаций должны привить сотрудников первым компонентом препарата, а до 21 ноября — вторым.
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В Северной Осетии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих и работников сферы торговли и услуг. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по республике Алан Тибилов. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Он отметил, что рост заболеваемости CoViD-19 в основном происходит за счёт жителей в возрасте от 18 до 49 лет, также остаются высокими показатели заражаемости среди людей в возрасте от 50 до 64 лет.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции с охватом не менее 80% следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: государственным гражданским служащим Республики Северная Осетия — Алания и государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность на территории региона, муниципальным служащим, иным работникам государственных органов республики, органов местного самоуправления, работникам подведомственных им учреждений", — отмечается в сообщении.
Кроме того, прививки должны сделать работники торговли, заведений общепита, салонов красоты, соляриев, бань, саун, фитнес-клубов и бассейнов, а также сотрудники прачечных и химчисток. Обязательной вакцинации также подлежат люди, трудящиеся в клиентских подразделениях банков, МФЦ, организациях здравоохранения, социальной защиты, образования, ЖКХ, строительства, туризма, сельского хозяйства. Кроме того, требование распространяется и на тех, кто занимается проведением культурных, выставочных, просветительских мероприятий, а также на сотрудников детских игровых комнат, развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, гостиниц, пансионатов и других учреждений.
Отмечается, что руководители организаций должны до 30 октября организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом препарата, а до 21 ноября — вторым.
Напомним, это далеко не первый российский регион, ужесточающий ограничения из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Соответствующие решения уже были приняты в Курской, Свердловской, Волгоградской, Псковской, Пензенской, Ульяновской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане, Хакасии, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Мордовии и Севастополе. Кроме того, обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Еврейском автономном округе, Приморье, Ростовской области, в Подмосковье и на Алтае, а в Крыму с 11 октября запретили проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях и ввели другие ограничения. В Мордовии и Севастополе решили ввести антикоронавирусные QR-коды, а в Башкирии невакцинированных пожилых отправили на самоизоляцию.
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