Ипотека оказалась средством, скрепляющим российские семьи

Семьи, которые взяли ипотеку, разводятся реже остальных: доля разрывающих брак среди них составляет всего 5%. Такие данные приводят в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Доля разводов среди ипотечных заёмщиков не превышает 3–5% против 50% в целом по стране. Согласно последним данным социологических опросов, каждый второй брак в России заканчивается разводом", — отмечают коллекторы.

Как пишет РИА "Новости", несмотря на небольшую долю разводящихся среди заёмщиков, их количество всё равно немало: 45–75 тысяч человек. Коллекторы отмечают, что развод обычно негативно сказывается на платёжной дисциплине.

"Работая с такими долгами на стадии образования просрочки, кредиторы видят, что проблема заключается не только в финансовых трудностях, но и в том, что супруги не могут разобраться, кто должен платить и кому в итоге достанется квартира. Кроме того, в подобных ситуациях заёмщиками управляют эмоции, которые также негативно отражаются на выплатах", — прокомментировал эту ситуацию управляющий директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель.