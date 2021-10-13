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Ипотека оказалась средством, скрепляющим российские семьи

Коллекторы обнаружили, что семейные пары с жилищным кредитом расходятся в десять раз реже остальных.

13 октября, 05:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Семьи, которые взяли ипотеку, разводятся реже остальных: доля разрывающих брак среди них составляет всего 5%. Такие данные приводят в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Доля разводов среди ипотечных заёмщиков не превышает 3–5% против 50% в целом по стране. Согласно последним данным социологических опросов, каждый второй брак в России заканчивается разводом", — отмечают коллекторы.

Как пишет РИА "Новости", несмотря на небольшую долю разводящихся среди заёмщиков, их количество всё равно немало: 45–75 тысяч человек. Коллекторы отмечают, что развод обычно негативно сказывается на платёжной дисциплине.

"Работая с такими долгами на стадии образования просрочки, кредиторы видят, что проблема заключается не только в финансовых трудностях, но и в том, что супруги не могут разобраться, кто должен платить и кому в итоге достанется квартира. Кроме того, в подобных ситуациях заёмщиками управляют эмоции, которые также негативно отражаются на выплатах", прокомментировал эту ситуацию управляющий директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель.

Россияне стали реже считать развод семейной трагедией

Россияне стали реже считать развод семейной трагедией

А ранее Лайф рассказывал, что число разводов в России за год увеличилось почти на треть. Однако вместе с тем выросло и количество заключаемых браков, свидетельствует статистика.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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