Подчинённых Трампа заподозрили в краже дорогих подарков из Госдепартамента
В числе пропавших ценностей — бутылка виски, которую японцы подарили Помпео. Её стоимость оценивается в $5,8 тысячи.
Фото © Facebook / Дональд Трамп
Генеральный инспектор Госдепартамента выясняет, могли ли чиновники администрации экс-президента США Дональда Трампа присвоить дорогие подарки, предназначенные для иностранных высокопоставленных лиц.
Как сообщает NBC News со ссылкой на свой источник, стоимость пропавших подарков значительная. В числе исчезнувших ценностей значится бутылка виски, которую японцы подарили госсекретарю Майку Помпео. Её оценивают в $5,8 тысячи.
"Я понятия не имею, как Госдепартамент потерял эту вещь, хотя я видел огромную некомпетентность в Госдепартаменте во время своего пребывания там", — отмечает Помпео, комментируя факт пропажи.
Также среди недостающих предметов — подарочные пакеты для иностранных лидеров на саммите G7, который должен был состояться в Кэмп-Дэвиде в 2020 году, но был отменён из-за пандемии.
А ранее в Белом доме рассказали, что сам Трамп получал в подарок в бытность президентом. Самые дешёвые презенты американскому лидеру вручили мэр Давоса и президент Нигерии.
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