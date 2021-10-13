Подчинённых Трампа заподозрили в краже дорогих подарков из Госдепартамента

Генеральный инспектор Госдепартамента выясняет, могли ли чиновники администрации экс-президента США Дональда Трампа присвоить дорогие подарки, предназначенные для иностранных высокопоставленных лиц.

Как сообщает NBC News со ссылкой на свой источник, стоимость пропавших подарков значительная. В числе исчезнувших ценностей значится бутылка виски, которую японцы подарили госсекретарю Майку Помпео. Её оценивают в $5,8 тысячи.

"Я понятия не имею, как Госдепартамент потерял эту вещь, хотя я видел огромную некомпетентность в Госдепартаменте во время своего пребывания там", — отмечает Помпео, комментируя факт пропажи.

Также среди недостающих предметов — подарочные пакеты для иностранных лидеров на саммите G7, который должен был состояться в Кэмп-Дэвиде в 2020 году, но был отменён из-за пандемии.