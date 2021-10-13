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Подчинённых Трампа заподозрили в краже дорогих подарков из Госдепартамента

В числе пропавших ценностей — бутылка виски, которую японцы подарили Помпео. Её стоимость оценивается в $5,8 тысячи.

13 октября, 04:33
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/photos/10165878322150725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дональд Трамп</a></p>

Фото © Facebook / Дональд Трамп

Генеральный инспектор Госдепартамента выясняет, могли ли чиновники администрации экс-президента США Дональда Трампа присвоить дорогие подарки, предназначенные для иностранных высокопоставленных лиц.

Как сообщает NBC News со ссылкой на свой источник, стоимость пропавших подарков значительная. В числе исчезнувших ценностей значится бутылка виски, которую японцы подарили госсекретарю Майку Помпео. Её оценивают в $5,8 тысячи.

"Я понятия не имею, как Госдепартамент потерял эту вещь, хотя я видел огромную некомпетентность в Госдепартаменте во время своего пребывания там", отмечает Помпео, комментируя факт пропажи.

Также среди недостающих предметов — подарочные пакеты для иностранных лидеров на саммите G7, который должен был состояться в Кэмп-Дэвиде в 2020 году, но был отменён из-за пандемии.

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А ранее в Белом доме рассказали, что сам Трамп получал в подарок в бытность президентом. Самые дешёвые презенты американскому лидеру вручили мэр Давоса и президент Нигерии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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