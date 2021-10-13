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Товарооборот России и Китая вырос почти на 30%

Развитие сотрудничества двух стран набирает темпы на фоне восстановления мировой экономики.

13 октября, 04:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

За первые три квартала 2021 года на 29,8% вырос товарооборот России и Китая. Об этом сообщило в среду Главное таможенное управление КНР, добавляя, что увеличился как импорт, так и экспорт из обеих стран.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в январе — сентябре вырос на 32,4% и составил $47,401 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 27,6% — до $55,128 млрд.

Внешний товарооборот Китая за три первых квартала 2021 года вырос в годовом исчислении на 32,8%, составив $4,374 трлн, сообщило таможенное управление. Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны в январе — сентябре увеличился на 33% — до $2,4 трлн. Импорт вырос на 32,6% — до $1,973 трлн.

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А ранее Лайф рассказывал, что товарооборот России и Китая вырос на 8,5% за два месяца 2021 года. Экспорт из Поднебесной в РФ тогда увеличился на 48% — до 8,92 миллиарда долларов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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