Товарооборот России и Китая вырос почти на 30%

За первые три квартала 2021 года на 29,8% вырос товарооборот России и Китая. Об этом сообщило в среду Главное таможенное управление КНР, добавляя, что увеличился как импорт, так и экспорт из обеих стран.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в январе — сентябре вырос на 32,4% и составил $47,401 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 27,6% — до $55,128 млрд.

Внешний товарооборот Китая за три первых квартала 2021 года вырос в годовом исчислении на 32,8%, составив $4,374 трлн, сообщило таможенное управление. Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны в январе — сентябре увеличился на 33% — до $2,4 трлн. Импорт вырос на 32,6% — до $1,973 трлн.