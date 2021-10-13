Пашинян дал оценку переговорам с Путиным
Лидеры двух государств провели встречу в Москве и обсудили союзнические отношения России и Армении.
Фото © Пресс-служба Президента РФ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал состоявшиеся накануне переговоры с лидером России Владимиром Путиным. По мнению армянского политика, они были продуктивными.
"Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе", — написал Пашинян в "Твиттере".
Премьер Армении добавил, что Москва и Ереван продолжат контакты для реализации достигнутых договорённостей.
Лайф рассказывал, что на этой встрече Владимир Путин указал Николу Пашиняну на продуктивность личных встреч. Армянский премьер в свою очередь поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву.
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