Пашинян дал оценку переговорам с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал состоявшиеся накануне переговоры с лидером России Владимиром Путиным. По мнению армянского политика, они были продуктивными.

"Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе", — написал Пашинян в "Твиттере".

Премьер Армении добавил, что Москва и Ереван продолжат контакты для реализации достигнутых договорённостей.