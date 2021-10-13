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Пашинян дал оценку переговорам с Путиным

Лидеры двух государств провели встречу в Москве и обсудили союзнические отношения России и Армении.

13 октября, 03:42
<p>Фото © Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © Пресс-служба Президента РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал состоявшиеся накануне переговоры с лидером России Владимиром Путиным. По мнению армянского политика, они были продуктивными.

"Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе", — написал Пашинян в "Твиттере".

Алиев заявил о готовности к встрече с Пашиняном "в любое время"

Алиев заявил о готовности к встрече с Пашиняном "в любое время"

Премьер Армении добавил, что Москва и Ереван продолжат контакты для реализации достигнутых договорённостей.

Лайф рассказывал, что на этой встрече Владимир Путин указал Николу Пашиняну на продуктивность личных встреч. Армянский премьер в свою очередь поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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