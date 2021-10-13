На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер

Сотрудникам некоторых сфер на Чукотке теперь обязательно нужно получить прививку от коронавируса. Такое распоряжение регионального управления Роспотребнадзора касается предприятий сферы обслуживания, рыболовства, организаций здравоохранения и других. Постановление об этом опубликовано на сайте ведомства.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации… в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта, культуры (театры, кинотеатры, концертные залы и т.п.)", — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по Чукотскому автономному округу Антона Семенихина.

Получить прививку от коронавируса обязаны работники физической культуры и спорта, экскурсионной, выставочной деятельности, сервиса, оказания услуг населению, пищевой промышленности, рыболовства, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией, сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, промышленных предприятий, административно-управленческой и офисной деятельности, в том числе клиентских подразделений МФЦ, финансовых организаций. Вакцинация обязательна и для государственных и гражданских служащих, работников органов власти и местного самоуправления региона.

Руководители департаментов, ведомств, предприятий, организаций должны организовать проведение прививок не менее 80% коллективов первым компонентом до 1 ноября, вторым — до 22 ноября. Не получивших ни одного компонента вакцины Роспотребнадзор предписал отстранять от работы со 2 ноября, не закончивших курс прививок — с 23 ноября. Как сказано в документе, такие меры связаны с тем, что коэффициент распространения инфекции на Чукотке не снижается и составляет 1,0.

Ранее Лайф сообщал, что в Ростовской области обязали привиться от ковида сотрудников сферы туризма и курьеров. Причём при регистрации случаев заболевания предписано отстранять от работы всех невакцинированных работников.