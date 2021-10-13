НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МакSим после выздоровления от ковида отправилась в паломничество по Крыму

По словам ещё духовника, певица решила поблагодарить Бога за то, что смогла победить болезнь.

13 октября, 02:56
<p>МакSим (Марина Максимова). Кадр из видео © YouTube / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.youtube.com/channel/UCIdqR5-mrDDxSKb_15c6E7g" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал СПАС</a></strong></p>

МакSим (Марина Максимова). Кадр из видео © YouTube / Телеканал СПАС

Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, отправилась в паломничество по святым местам Крыма. Как считает духовник исполнительницы, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря Лука (Степанов), именно его молитвы помогли вернуть певицу из комы.

"Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь. Ситуация была безнадежной. Это искренне признавали медработники…", — вспомнил Лука в эфире телеканала "Спас".

Он также уверен, к выздоровлению певицы привели и молитва за неё поклонников. Он был приятно удивлен масштабам поддержки от них.

"Такое впечатление, что чуть ли не вся страна переживала вместе с нами Маринину болезнь и радовалась о ее воскресении. Это такая реальность нашего времени. Не совсем ожидаемая, конечно. И я это чувствовал на своих страницах в сетях — тысячи людей были в скорби об опасности, которая её постигла, болезни, которая грозила закончиться трагически", – рассказал духовник.

Теперь МакSим по совету Степанова, сама поехала в Крым, чтобы совершить паломничество и поблагодарить Бога за выздоровление.

Певица МакSим рассказала о самом первом желании после выхода из комы

Певица МакSим рассказала о самом первом желании после выхода из комы

Ранее Лайф рассказывал, что певица показала фотографии, от которых её фанаты пришли в ужас, сравнив похудевшую фигуру Максим с "телом школьницы". Исполнительница проходит период реабилитации и набирается сил, но пока ещё не вернулась в прежнюю форму.

Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), поражение лёгких составляло 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками. 13 августа артистку выписали.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1