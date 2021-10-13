МакSим после выздоровления от ковида отправилась в паломничество по Крыму

Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, отправилась в паломничество по святым местам Крыма. Как считает духовник исполнительницы, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря Лука (Степанов), именно его молитвы помогли вернуть певицу из комы.

"Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь. Ситуация была безнадежной. Это искренне признавали медработники…", — вспомнил Лука в эфире телеканала "Спас".

Он также уверен, к выздоровлению певицы привели и молитва за неё поклонников. Он был приятно удивлен масштабам поддержки от них.

"Такое впечатление, что чуть ли не вся страна переживала вместе с нами Маринину болезнь и радовалась о ее воскресении. Это такая реальность нашего времени. Не совсем ожидаемая, конечно. И я это чувствовал на своих страницах в сетях — тысячи людей были в скорби об опасности, которая её постигла, болезни, которая грозила закончиться трагически", – рассказал духовник.

Теперь МакSим по совету Степанова, сама поехала в Крым, чтобы совершить паломничество и поблагодарить Бога за выздоровление.