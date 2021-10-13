МакSим после выздоровления от ковида отправилась в паломничество по Крыму
По словам ещё духовника, певица решила поблагодарить Бога за то, что смогла победить болезнь.
МакSим (Марина Максимова). Кадр из видео © YouTube / Телеканал СПАС
Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, отправилась в паломничество по святым местам Крыма. Как считает духовник исполнительницы, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря Лука (Степанов), именно его молитвы помогли вернуть певицу из комы.
"Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь. Ситуация была безнадежной. Это искренне признавали медработники…", — вспомнил Лука в эфире телеканала "Спас".
Он также уверен, к выздоровлению певицы привели и молитва за неё поклонников. Он был приятно удивлен масштабам поддержки от них.
"Такое впечатление, что чуть ли не вся страна переживала вместе с нами Маринину болезнь и радовалась о ее воскресении. Это такая реальность нашего времени. Не совсем ожидаемая, конечно. И я это чувствовал на своих страницах в сетях — тысячи людей были в скорби об опасности, которая её постигла, болезни, которая грозила закончиться трагически", – рассказал духовник.
Теперь МакSим по совету Степанова, сама поехала в Крым, чтобы совершить паломничество и поблагодарить Бога за выздоровление.
Ранее Лайф рассказывал, что певица показала фотографии, от которых её фанаты пришли в ужас, сравнив похудевшую фигуру Максим с "телом школьницы". Исполнительница проходит период реабилитации и набирается сил, но пока ещё не вернулась в прежнюю форму.
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), поражение лёгких составляло 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками. 13 августа артистку выписали.
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