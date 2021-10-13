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"Игра в кальмара" побила рекорд популярности сериалов Netflix

За 25 дней южнокорейский веб-триллер набрал 111 миллионов просмотров. Это больше, чем американские "Бриджертоны", у которых за первый месяц было 82 миллиона показов.

13 октября, 02:50
<p>Фото ©Twitter/<a href="https://twitter.com/netflix" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Netflix</a></p>

Фото ©Twitter/Netflix

Феномен южнокорейского сериала "Игра в кальмара" удивил и саму стриминговую платформу Netflix. Триллер режиссёра Хван Дон-хека о жестоких играх на выживание стал самым популярным за всю историю сервиса.

"Игра в кальмара" официально набрала 111 миллионов поклонников, что сделало её запуск самым значительным за всю историю!", — пишет Netflix в своём официальном аккаунте в Twitter.

За 3 недели с небольшим — 11 миллионов просмотров — это означает, что "Игра в кальмара" стремительно обогнала американский сериал "Бриджертоны", который за первые четыре недели показа в общей сложности набрал 82 миллиона просмотров. В начале октября дорама возглавила топ Netflix в 90 странах. Южнокорейский веб-триллер вошёл в список из 18 наиболее востребованных шоу в США, а также собрал положительные оценки на порталах Metacritic, Rotten Tomatoes и IMDb.

Новый триумф корейского кино: Почему "Игра в кальмара" стала сериалом номер один в мире

Новый триумф корейского кино: Почему "Игра в кальмара" стала сериалом номер один в мире

Ранее Лайф публиковал 10 фото модели из "Игры в кальмара", на которую подписалось 18 млн фанатов, лишь увидев её на экране. Похоже, даже главный герой сериала не сыскал такой любви зрителей, как карманница Кан Сэ Бек под номером 067.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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