"Игра в кальмара" побила рекорд популярности сериалов Netflix

Феномен южнокорейского сериала "Игра в кальмара" удивил и саму стриминговую платформу Netflix. Триллер режиссёра Хван Дон-хека о жестоких играх на выживание стал самым популярным за всю историю сервиса.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

"Игра в кальмара" официально набрала 111 миллионов поклонников, что сделало её запуск самым значительным за всю историю!", — пишет Netflix в своём официальном аккаунте в Twitter.

За 3 недели с небольшим — 11 миллионов просмотров — это означает, что "Игра в кальмара" стремительно обогнала американский сериал "Бриджертоны", который за первые четыре недели показа в общей сложности набрал 82 миллиона просмотров. В начале октября дорама возглавила топ Netflix в 90 странах. Южнокорейский веб-триллер вошёл в список из 18 наиболее востребованных шоу в США, а также собрал положительные оценки на порталах Metacritic, Rotten Tomatoes и IMDb.