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10 фото модели из "Игры в кальмара", на которую подписалось 18 млн фанатов, лишь увидев её на экране

Похоже, даже главный герой сериала не сыскал такой любви зрителей, как карманница Кан Сэ Бек под номером 067.

12 октября, 09:08

Фото © Instagram / hoooooyeony, feev_official

С момента выхода "Игры в кальмара" прошло больше трёх недель. О сериале не переставая говорили всё это время, и, кажется, шумиха стихнет ещё нескоро. Пока дораме предрекают статус самого успешного запуска в истории Netflix, актёры, снявшиеся в картине, уже пожинают плоды свалившейся популярности. А некоторые даже ставят рекорды. Так, по данным Forbes, на модель Хо Ен Чон, которая сыграла одну из главных ролей, с момента выхода сериала подписалось 18,5 миллиона человек.

Фото © Instagram / hoooooyeony

Фото © Instagram / hoooooyeony

Хо Ен Чон исполнила одну из главных ролей в сериале. Девушка играет карманницу Кан Сэ Бек, которой достался номер 067. По сюжету у Кан Сэ есть младший брат в детском доме, и именно мальчик — основная причина, по которой она решилась принять участие в игре на выживание. Роль эмоциональная, а следовательно, сложная, но Хо Ен справилась на отлично. Это не может не удивлять, ведь "Игра в кальмара" — актёрский дебют кореянки.

Фото © Instagram / hoooooyeony, voguekorea, ysl

Фото © Instagram / hoooooyeony, voguekorea, ysl

Я получила только три части сценария перед прослушиванием. В них были сцены с младшим братом Сэ Бек, брокером из Северной Кореи, и разговор с Ги Хоном из предпоследнего эпизода. У меня не было особого контекста. Мне пришлось использовать своё воображение, чтобы заполнить пробелы

Хо Ен Чон

Фото © Instagram / hoooooyeony, frame, voguekorea, ysl

Фото © Instagram / hoooooyeony, frame, voguekorea, ysl

Я была так счастлива, что получила роль. Я всё ещё нервничаю при мысли о встрече с аудиторией через экран. Я никогда даже мечтать не могла, что шоу станет такой мировой сенсацией

Хо Ен Чон

И хотя "Игра" подняла популярность Хо Ен Чон на новый уровень, стоит отметить, что и до выхода сериала девушка была довольно известна в мире моды. К 27 годам она успела поработать с Chanel, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Schiaparelli, Dolce & Gabbana, Prada и другими мировыми и местными брендами. Хо Ен начала работать в фешен-индустрии с 16 лет, пишет Vogue.

Фото © Instagram / hoooooyeony, marieclairekorea, feev_official

Фото © Instagram / hoooooyeony, marieclairekorea, feev_official

По словам девушки, именно благодаря моделингу она увлеклась кинематографом. Съёмки у девушки были по всему миру, так что очень часто она была в пути и смотрела фильмы во время долгих перелётов. Её любимые картины — "Вечное сияние чистого разума", "Фарго" и "Убить Билла". И хоть кореянка стала звездой фильма ужасов, триллеры она совсем не любит. Впрочем, "Игра в кальмара" — исключение.

Фото © Instagram / hoooooyeony, louisvuitton, nicolasghesquiere, studioioo

Фото © Instagram / hoooooyeony, louisvuitton, nicolasghesquiere, studioioo

"Игра в кальмара" — это история о человеческой природе, которая выражается самым ярким образом через простые детские игры. Истории, рассказанные разными персонажами в нашем сериале, нашли во мне отклик

Хо Ен Чон

Что такое "Игра в кальмара", о которой все говорят, и почему из-за неё корейцам признаются в любви

Что такое "Игра в кальмара", о которой все говорят, и почему из-за неё корейцам признаются в любви

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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