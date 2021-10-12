10 фото модели из "Игры в кальмара", на которую подписалось 18 млн фанатов, лишь увидев её на экране
Похоже, даже главный герой сериала не сыскал такой любви зрителей, как карманница Кан Сэ Бек под номером 067.
Фото © Instagram / hoooooyeony, feev_official
С момента выхода "Игры в кальмара" прошло больше трёх недель. О сериале не переставая говорили всё это время, и, кажется, шумиха стихнет ещё нескоро. Пока дораме предрекают статус самого успешного запуска в истории Netflix, актёры, снявшиеся в картине, уже пожинают плоды свалившейся популярности. А некоторые даже ставят рекорды. Так, по данным Forbes, на модель Хо Ен Чон, которая сыграла одну из главных ролей, с момента выхода сериала подписалось 18,5 миллиона человек.
Фото © Instagram / hoooooyeony
Хо Ен Чон исполнила одну из главных ролей в сериале. Девушка играет карманницу Кан Сэ Бек, которой достался номер 067. По сюжету у Кан Сэ есть младший брат в детском доме, и именно мальчик — основная причина, по которой она решилась принять участие в игре на выживание. Роль эмоциональная, а следовательно, сложная, но Хо Ен справилась на отлично. Это не может не удивлять, ведь "Игра в кальмара" — актёрский дебют кореянки.
Фото © Instagram / hoooooyeony, voguekorea, ysl
Я получила только три части сценария перед прослушиванием. В них были сцены с младшим братом Сэ Бек, брокером из Северной Кореи, и разговор с Ги Хоном из предпоследнего эпизода. У меня не было особого контекста. Мне пришлось использовать своё воображение, чтобы заполнить пробелы
Фото © Instagram / hoooooyeony, frame, voguekorea, ysl
Я была так счастлива, что получила роль. Я всё ещё нервничаю при мысли о встрече с аудиторией через экран. Я никогда даже мечтать не могла, что шоу станет такой мировой сенсацией
И хотя "Игра" подняла популярность Хо Ен Чон на новый уровень, стоит отметить, что и до выхода сериала девушка была довольно известна в мире моды. К 27 годам она успела поработать с Chanel, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Schiaparelli, Dolce & Gabbana, Prada и другими мировыми и местными брендами. Хо Ен начала работать в фешен-индустрии с 16 лет, пишет Vogue.
Фото © Instagram / hoooooyeony, marieclairekorea, feev_official
По словам девушки, именно благодаря моделингу она увлеклась кинематографом. Съёмки у девушки были по всему миру, так что очень часто она была в пути и смотрела фильмы во время долгих перелётов. Её любимые картины — "Вечное сияние чистого разума", "Фарго" и "Убить Билла". И хоть кореянка стала звездой фильма ужасов, триллеры она совсем не любит. Впрочем, "Игра в кальмара" — исключение.
Фото © Instagram / hoooooyeony, louisvuitton, nicolasghesquiere, studioioo
"Игра в кальмара" — это история о человеческой природе, которая выражается самым ярким образом через простые детские игры. Истории, рассказанные разными персонажами в нашем сериале, нашли во мне отклик
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