Том Круз появился на публике, но его лицо изменилось так, что от звезды Голливуда там нет и следа
Пользователи Сети не поверили глазам, когда увидели, насколько изменился актёр франшизы "Миссия невыполнима".
На днях 59-летний актёр Том Круз вместе с сыном Коннором посетил бейсбольный матч в Сан-Франциско. Голливудская звезда, несмотря на свой статус, сидела на обычных трибунах и с удовольствием фотографировалась со всеми желающими. Однако многих в Сети поразила внешность профессионала, который все трюки обычно выполняет сам — даже самые сумасшедшие.
На снимках с игры Том Круз предстал очень опухшим — его лицо раздулось до невероятных размеров, что не на шутку испугало поклонников актёра. Те заподозрили его в злоупотреблении косметологическими процедурами и уколами красоты, после которых часто появляется отёк, пишет Daily Mail.
Фото © Twitter / SF Giants on NBCS и Tom Cruise
В смысле??? Нееет! Это что, такие плохие филлеры?!
Я не верю, что это он! Ещё в июне он нормально выглядел!
Воу, не переборщил ли ты с пластикой, дружище? Это просто эпик
Сперва фанаты не поверили, что на снимках настоящий Том Круз, но сидящий рядом 26-летний Коннор доказал обратное. Мальчика голливудский актёр с Николь Кидман — своей на тот момент женой — усыновил сразу после его рождения (как и девочку Изабеллу). Коннор вместе с сестрой разделили убеждения отца, который является сайентологом. Парень, в отличие от родителей, ведёт тихий образ жизни, обосновавшись в коммуне сайентологов во Флориде.
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