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Том Круз появился на публике, но его лицо изменилось так, что от звезды Голливуда там нет и следа

Пользователи Сети не поверили глазам, когда увидели, насколько изменился актёр франшизы "Миссия невыполнима".

12 октября, 07:08

Фото © Twitter / Tom Cruise

На днях 59-летний актёр Том Круз вместе с сыном Коннором посетил бейсбольный матч в Сан-Франциско. Голливудская звезда, несмотря на свой статус, сидела на обычных трибунах и с удовольствием фотографировалась со всеми желающими. Однако многих в Сети поразила внешность профессионала, который все трюки обычно выполняет сам — даже самые сумасшедшие.

На снимках с игры Том Круз предстал очень опухшим — его лицо раздулось до невероятных размеров, что не на шутку испугало поклонников актёра. Те заподозрили его в злоупотреблении косметологическими процедурами и уколами красоты, после которых часто появляется отёк, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / SF Giants on NBCS и Tom Cruise

Фото © Twitter / SF Giants on NBCS и Tom Cruise

В смысле??? Нееет! Это что, такие плохие филлеры?!

sylviahernandeznews

Я не верю, что это он! Ещё в июне он нормально выглядел!

TraeBetoForever

Воу, не переборщил ли ты с пластикой, дружище? Это просто эпик

Helen Armstrong

Фото © Twitter / Tom Cruise

Фото © Twitter / Tom Cruise

Сперва фанаты не поверили, что на снимках настоящий Том Круз, но сидящий рядом 26-летний Коннор доказал обратное. Мальчика голливудский актёр с Николь Кидман — своей на тот момент женой — усыновил сразу после его рождения (как и девочку Изабеллу). Коннор вместе с сестрой разделили убеждения отца, который является сайентологом. Парень, в отличие от родителей, ведёт тихий образ жизни, обосновавшись в коммуне сайентологов во Флориде.

Напуганные фанаты не узнали опухшего Рики Мартина, решив, что уколы красоты ему вышли боком

Напуганные фанаты не узнали опухшего Рики Мартина, решив, что уколы красоты ему вышли боком

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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