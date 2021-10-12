Том Круз появился на публике, но его лицо изменилось так, что от звезды Голливуда там нет и следа

На днях 59-летний актёр Том Круз вместе с сыном Коннором посетил бейсбольный матч в Сан-Франциско. Голливудская звезда, несмотря на свой статус, сидела на обычных трибунах и с удовольствием фотографировалась со всеми желающими. Однако многих в Сети поразила внешность профессионала, который все трюки обычно выполняет сам — даже самые сумасшедшие.

На снимках с игры Том Круз предстал очень опухшим — его лицо раздулось до невероятных размеров, что не на шутку испугало поклонников актёра. Те заподозрили его в злоупотреблении косметологическими процедурами и уколами красоты, после которых часто появляется отёк, пишет Daily Mail.

В смысле??? Нееет! Это что, такие плохие филлеры?! sylviahernandeznews

Я не верю, что это он! Ещё в июне он нормально выглядел! TraeBetoForever

Воу, не переборщил ли ты с пластикой, дружище? Это просто эпик Helen Armstrong

Фото © Twitter / Tom Cruise