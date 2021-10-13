НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стало известно, небо какого региона поставят защищать первые С-500

Новейший зенитно-ракетный комплекс в перспективе придёт на замену широко известному российскому "Триумфу".

13 октября, 02:20
<p>Фото © Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Первый комплект новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 поступил в войска. Его приняла на вооружение 15-я армия особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, и прикрывать ЗРС будет Москву и Центральный промышленный район. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

"Первый бригадный комплект ЗРС С-500 поступил на вооружение объединения, несущего боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над столицей страны", — сказал собеседник агентства.

Ракетные комплексы С-500 "Прометей" начали поставляться в российские войска

Ракетные комплексы С-500 "Прометей" начали поставляться в российские войска

По его словам, следующая бригада С-500 будет передана войскам уже в будущем году, в первой его половине.

Ранее Лайф сообщал, что в России запустили серийное производство ракет для новейших систем С-500 "Прометей". Подготовка специалистов для работы на этих комплексах ведётся с 2017 года. Ожидается, что С-500 заменит ЗРС С-400 "Триумф".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1