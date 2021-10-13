Стало известно, небо какого региона поставят защищать первые С-500

Первый комплект новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 поступил в войска. Его приняла на вооружение 15-я армия особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, и прикрывать ЗРС будет Москву и Центральный промышленный район. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

"Первый бригадный комплект ЗРС С-500 поступил на вооружение объединения, несущего боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над столицей страны", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следующая бригада С-500 будет передана войскам уже в будущем году, в первой его половине.