Стало известно, небо какого региона поставят защищать первые С-500
Новейший зенитно-ракетный комплекс в перспективе придёт на замену широко известному российскому "Триумфу".
Фото © Пресс-служба Минобороны РФ
Первый комплект новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 поступил в войска. Его приняла на вооружение 15-я армия особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, и прикрывать ЗРС будет Москву и Центральный промышленный район. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.
"Первый бригадный комплект ЗРС С-500 поступил на вооружение объединения, несущего боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над столицей страны", — сказал собеседник агентства.
По его словам, следующая бригада С-500 будет передана войскам уже в будущем году, в первой его половине.
Ранее Лайф сообщал, что в России запустили серийное производство ракет для новейших систем С-500 "Прометей". Подготовка специалистов для работы на этих комплексах ведётся с 2017 года. Ожидается, что С-500 заменит ЗРС С-400 "Триумф".
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