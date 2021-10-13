Американские СМИ назвали Россию перспективнейшим рынком

Россия стала излюбленной точкой вложения для зарубежных трейдеров. На это повлиял рост цен на энергоресурсы и внимание экспортёров к рынкам развивающихся стран, пишут СМИ.

Как отмечает Bloomberg, волнения на энергетическом рынке привлекли внимание к России как к нефтяной и газовой сверхдержаве, а также к ее здоровым финансам. При этом в понедельник стоимость российского нефтяного экспорта в местной валюте вышла на рекордную отметку, составив около 6 000 рублей за баррель марки Брент.

"Цены на энергоресурсы останутся высокими, и компании из сырьевых стран-экспортёров выиграют от дефицита предложения энергоресурсов. Эта тема будет и дальше поднимать рейтинги экспортёров энергоресурсов и сырьевых материалов", - говорит главный специалист по инвестициям из лондонского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акай.

Агентство обращает внимание и на тот факт, что российский рубль в этом месяце окреп больше всех прочих валют на формирующихся рынках, чему способствовали перспективы увеличения нефтяных доходов. Российские ценные бумаги демонстрируют отличные показатели, в то время как курсы акций других развивающихся стран падают.