Американские СМИ назвали Россию перспективнейшим рынком
РФ выигрывает вместе со своей национальной валютой в ситуации, когда котировки акций во многих других странах падают.
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Россия стала излюбленной точкой вложения для зарубежных трейдеров. На это повлиял рост цен на энергоресурсы и внимание экспортёров к рынкам развивающихся стран, пишут СМИ.
Как отмечает Bloomberg, волнения на энергетическом рынке привлекли внимание к России как к нефтяной и газовой сверхдержаве, а также к ее здоровым финансам. При этом в понедельник стоимость российского нефтяного экспорта в местной валюте вышла на рекордную отметку, составив около 6 000 рублей за баррель марки Брент.
"Цены на энергоресурсы останутся высокими, и компании из сырьевых стран-экспортёров выиграют от дефицита предложения энергоресурсов. Эта тема будет и дальше поднимать рейтинги экспортёров энергоресурсов и сырьевых материалов", - говорит главный специалист по инвестициям из лондонского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акай.
Агентство обращает внимание и на тот факт, что российский рубль в этом месяце окреп больше всех прочих валют на формирующихся рынках, чему способствовали перспективы увеличения нефтяных доходов. Российские ценные бумаги демонстрируют отличные показатели, в то время как курсы акций других развивающихся стран падают.
Лайф ранее рассказывал, что рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе, а к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. Позже началось резкое снижение. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
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