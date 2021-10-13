В Якутии создали косплей истребителя из "Звёздных войн". Видео ©LIFE

Косплееры из Якутии создали копию боевого корабля из "Звёздных войн" и в шутку заявляют, что готовы на нём вернуть Юлию Пересильд домой. Якутский "Крестокрыл" (Cosplay X-wing) — точная копия в масштабе, разве что летать и стрелять как в фильмах не может. Его предшественник, построенный ребятами зимой, упал и разбился. Но команда, в которой шестеро участников, руки не сложила, а затеяла новый. За три месяца космическое чудо воскресло.

"Для начала мы нашли картинку, и перевели масштаб. Потом сделали каркас корабля, и начали его обшивать. Он полностью из дерева, а ножки из металла. Рассчитали, сколько будет весить корабль, сделали крылья. Затем покрасили и чуть-чуть "подгрязнили", сделали следы от попадания бластером, чтоб было более реалистично. На нём реальный — это дройд. У него шевелится голова, светятся ламочки, он издаёт звуки", — рассказывает Лайфу о своём детище Илья Бурнашов.

Это не первый опыт создания корабля для команды Ильи. В марте в городском парке "Урдэл" в Якутске появился макет звездолёта из сериала "Мандалорец". На строительство железной птицы у ребят ушло 750 тысяч рублей. Все корабли умельцев сопровождаются дройдами, живущими в сюжете оригинальных картин. Как рассказывает автор, сначала, всё делал сам и один, затем стали подтягиваться другие. Изначально все свои работы они создавали на собственные средства. Позже — заинтересованные предприниматели предложили участвовать в гранте. Сейчас мечтают смастерить полностью железную, большую, как боинг, "только круглую", машину — "Сокол тысячелетия". На вопрос, что вдохновляет, отвечают — дать возможность людям прикоснуться к кино, чтоб не по телевизору или с телефона, а в живую можно было потрогать. К слову о кинематографе — на вопрос об актрисе Юлии Пересильд, полетевшей в космос, пошутили, что могут вернуть её домой, если та только пожелает.

"Хочу пожелать ей хорошей съёмки, там ведь тяжёлые условия. И, если захочется домой, привезём", — шутит автор косплея из Звёздных войн".