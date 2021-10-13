В Приморском крае оперативники задержали педофила. Им оказался 38-летний житель Владивостока. Мужчина в сентябре познакомился в социальных сетях с 9-летней девочкой из села Барабаш Хасанского района. Он просил её присылать интимные фотографии за деньги. Ребёнок рассказал об этом родителям, и с того момента переписку стали вести оперативные сотрудники уголовного розыска. Они назначили время и место встречи от лица девочки.

Как сообщает портал OtvPrim, преступника задержали в ходе совместной операции сотрудников УР ОМВД России по Хасанскому району и СК РФ при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Из видео оперативной съёмки понятно, что мужчина не отрицает своих извращённых намерений. На вопрос сотрудника отвечает, что приехал в Барабаш для встречи с девочкой.

— Для чего встретиться? — Для интимных вещей. — Каких именно? — Хотел снять с неё трусики.