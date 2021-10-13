В ближайшее время китайские эксперты наконец смогут приступить к изучению образцов крови жителей Ухани, взятых в конце 2019 года. Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, исследование приблизит к поиску ответа о первоисточнике коронавируса. Китайские власти объясняют, что в течение двух лет образцы нельзя было трогать: они могли понадобиться в качестве доказательства в судебных процессах, связанных с донорством.

Как сообщает телеканал, учёные проведут исследование десятков тысяч образцов. Экземпляры хранились в банке крови и были взяты у жителей Ухани с октября по ноябрь 2019 года, когда, по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, в Китае могло начаться распространение коронавируса. Вскоре двухгодичный период завершится. Подготовка к проведению соответствующих процедур уже идёт. Учёные в беседе с CNN выражают уверенность в том, что образцы "абсолютно точно будут содержать жизненно важные данные", и призывают Китай допустить иностранных специалистов к наблюдению за процессом. Также они предлагают доставить образцы в Женеву или другое нейтральное место, чтобы ВОЗ могла провести независимое исследование.

"Никто не поверит никаким результатам, о которых сообщает Китай, если не будет, по крайней мере, квалифицированных наблюдателей", — отмечает доцент эпидемиологии Колумбийского университета Морин Миллер в беседе с CNN.

Телеканал отмечает, что при должном соблюдении норм хранения эти экземпляры крови могут содержать антитела, наличие которых скажет о том, был ли заражён или перенёс ли заражение коронавирусом человек. В то же время эксперты назвали две возможные сложности с образцами: их подлинность и репрезентативность.

Напомним, что версия об искусственном происхождении коронавируса обсуждается с самого начала распространения CoViD-19 по земле. США и ещё 13 стран обеспокоились первыми выводами ВОЗ. Они указали на то, что независимое экспертное исследование было задержано, из-за чего учёные не имели доступа к исходным образцам. Китай, в свою очередь, обвинил США в "деструктивном влиянии" на организацию из-за критики выводов о происхождении ковида.