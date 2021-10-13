Следом за Telegram сбой произошёл в Twitter и YouTube
Большинство из тех, кто жалуется на нестабильную работу этих сервисов, проживают в США.
Фото © Pixabay
В работе социальной сети Twitter и видеохостинга YouTube произошёл сбой, после того как примерно на полчаса была парализована работа мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает стабильность работы интернет-ресурсов.
Большинство жалоб касается проблем с работой сайтов. Так, в случае с YouTube пользователи отмечают невозможность смотреть видео. В "Твиттере" наблюдаются проблемы с входом в аккаунты. В обоих сервисах также есть неполадки в работе мобильных приложений.
Как сообщал Лайф ранее, сегодняшний сбой в работе мессенджера Telegram заметили и в России. На проблемы в работе приложения жаловались как из Москвы, так и из регионов страны.
А 4 октября в "Телеграме" произошёл сбой из-за масштабного прироста новых пользователей. Случилось это на фоне проблем в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp, которые произошли вечером 4 октября. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои зафиксированы в работе "Твиттера" и Gmail.
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