Следом за Telegram сбой произошёл в Twitter и YouTube

В работе социальной сети Twitter и видеохостинга YouTube произошёл сбой, после того как примерно на полчаса была парализована работа мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает стабильность работы интернет-ресурсов.

Большинство жалоб касается проблем с работой сайтов. Так, в случае с YouTube пользователи отмечают невозможность смотреть видео. В "Твиттере" наблюдаются проблемы с входом в аккаунты. В обоих сервисах также есть неполадки в работе мобильных приложений.