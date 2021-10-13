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Почему банк выдаёт кредит больше запрашиваемого, объяснил финансист

Эксперт советует не бояться этого и не воспринимать как навязывание большего долга.

13 октября, 03:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Есть несколько причин, по которым банки зачастую выдают клиентам кредит на большую сумму, чем те запрашивают. О них рассказал эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

Так, банк предлагает больше заёмщикам с хорошей кредитной историей и официальной заработной платой, пытаясь заполучить их к себе в постоянные клиенты. А по некоторым видам кредитования, например ипотеке и автомобильному, есть граница — минимальная сумма, меньше которой банк в долг дать не может.

"Волноваться по поводу того, что банки выдают большую сумму, по сути, нет смысла: ненужную часть можно выплатить хоть на следующий день, если это позволяется договором. Переплата получится совсем скромной, поэтому каких-либо больших неприятностей это не вызовет, если, конечно, заёмщик не растратит ту часть кредита, которая была выдана сверх запрашиваемой", говорит Кричевский в беседе с агентством "Прайм".

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Кредитный сюрприз: Как обезопасить себя от мошеннических долгов

А ранее Лайф рассказывал, когда лучше обращаться в банк за кредитом. Тогда эксперт посоветовал предварительно рассчитывать свою долговую нагрузку. Выплата займа не должна превышать 50% семейных расходов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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