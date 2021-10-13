Россиянам напомнили о приближении четырёхдневных выходных

В ноябре россиян ждут четыре выходных дня подряд в связи с празднованием Дня народного единства. Так как он в этом году выпадает на четверг, то и 5 ноября — пятница — станет нерабочей. А дальше "законные" выходные — суббота и воскресенье. Также предшествующее взрослым "каникулам" 3 ноября будет сокращённым.

"В статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час", — напомнил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

Запланированный на начало ноября отпуск у россиян тоже увеличивается. Как отмечает юрист, по закону работодатель не в праве отказать сотруднику в ещё одном дне. Также те, у кого в контракте не прописана работа в выходные, но начальство просит поработать — могут просить компенсацию. Это не касается тех служб, где это заранее оговорено, и трудовые будни не зависят от выходных.

"Отмечу, что те, у кого в трудовом договоре прописан фиксированный денежный оклад за нерабочие праздничные дни, в которые они к деятельности не привлекались — не получат дополнительной компенсации. Все остальные могут получить от предприятия вознаграждение за работу в неурочное время. Порядок и условия выплат должны быть прописаны в служебном контракте", — уточнил Соловьёв.