Боррель признал законность контракта "Газпрома" и Венгрии в рамках ЕС
Ранее на Украине возмутились тем, что поставки газа пойдут в обход её территории. Киев сообщал о планах обратиться в ЕК для оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству.
Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA
Контракт между российским "Газпромом" и Венгрией на поставку газа в обход Украины не нарушает европейское законодательство. Об этом во время саммита Украина — ЕС в Киеве заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
"Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", — цитирует Борреля агентство Reuters.
Как сообщал Лайф, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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