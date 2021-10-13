Боррель признал законность контракта "Газпрома" и Венгрии в рамках ЕС

Контракт между российским "Газпромом" и Венгрией на поставку газа в обход Украины не нарушает европейское законодательство. Об этом во время саммита Украина — ЕС в Киеве заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.