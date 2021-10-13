В Верховной раде Зеленского назвали проблемой для Запада
По словам оппозиционного политика, в Вашингтоне считают, что украинский президент зачастую непредсказуемый и неуправляемый.
Фото © Facebook / Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский стал проблемой для Запада, США теперь относятся к нему скептически. Об этом заявил представитель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Олег Волошин. По его мнению, среди разделяющих такую точку зрения — и замглавы Госдепа Виктория Нуланд, которая посетила Москву.
"Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый", — рассказал Волошин в эфире телеканала "Первый независимый".
Итоги визита Виктории Нуланд: США готовы расстаться с Украиной, но хотят выторговать за неё у России голову Зеленского
Лайф рассказывал, что Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом 11 октября. Политолог назвал истинные причины её визита. По мнению Бориса Межуева, сам по себе этот переговорный процесс — дело хорошее, но никаких прорывов ожидать не стоит.
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