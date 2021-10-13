В Верховной раде Зеленского назвали проблемой для Запада

Президент Украины Владимир Зеленский стал проблемой для Запада, США теперь относятся к нему скептически. Об этом заявил представитель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Олег Волошин. По его мнению, среди разделяющих такую точку зрения — и замглавы Госдепа Виктория Нуланд, которая посетила Москву.

"Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый", — рассказал Волошин в эфире телеканала "Первый независимый".