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В Верховной раде Зеленского назвали проблемой для Запада

По словам оппозиционного политика, в Вашингтоне считают, что украинский президент зачастую непредсказуемый и неуправляемый.

13 октября, 04:01
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=2573416456242048&set=ecnf.100007211555008" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Зеленский</a></p>

Фото © Facebook / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский стал проблемой для Запада, США теперь относятся к нему скептически. Об этом заявил представитель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Олег Волошин. По его мнению, среди разделяющих такую точку зрения — и замглавы Госдепа Виктория Нуланд, которая посетила Москву.

"Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый", — рассказал Волошин в эфире телеканала "Первый независимый".

Итоги визита Виктории Нуланд: США готовы расстаться с Украиной, но хотят выторговать за неё у России голову Зеленского

Итоги визита Виктории Нуланд: США готовы расстаться с Украиной, но хотят выторговать за неё у России голову Зеленского

Лайф рассказывал, что Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом 11 октября. Политолог назвал истинные причины её визита. По мнению Бориса Межуева, сам по себе этот переговорный процесс — дело хорошее, но никаких прорывов ожидать не стоит.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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