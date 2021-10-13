Дефицит ресурсов никуда не денется: Представлено три сценария по ценам на нефть к 2030 году
Эксперты призывают государства инвестировать в экологически чистые источники энергии, а не в добычу углеводородов.
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Стоимость нефти уже к 2030 году может упасть до $36 за баррель, а к 2050 году — до $24 за баррель на фоне глобальной политики по отказу от углеводородов. Такой прогноз представлен в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021.
В то же время, как отмечает ТАСС, это лишь один из трёх сценариев развития мировой энергетики, о которых говорят эксперты. Прогнозы отличаются масштабами климатических реформ. Вышеупомянутый будет возможен в случае стремления государств к нулевым выбросам в атмосферу. Новые месторождения нефти и газа в этих условиях уже не понадобятся.
Два других сценария предполагают нынешние цены на энергоносители вплоть до 2050 года или даже их рост. Второй предусматривает достижение всех поставленных целей по декарбонизации, но стоимость нефти на уровне $64 к 2050 году. Третий подразумевает, что правительства будут придерживаться консервативных стратегий, тогда нефть к середине века будет стоить $60–90 за баррель.
Также в МЭА прогнозируют дефицит энергоресурсов до 2050 года, причём во всех отраслях и регионах мира. Инвестиции в добычу нефти и газа упали, а вложения в новые виды энергии ещё недостаточны. Эксперты, однако, призывают государства инвестировать в экологически чистые источники энергии, а не в добычу углеводородов.
Лайф рассказывал, что 4 октября цена нефти Brent первой поднялась выше $80 впервые за несколько лет. Стоимость чёрного золота WTI в ходе торгов того же дня также установила рекорд. А 11 октября цена нефти Brent превысила $84 впервые с октября 2018 года.
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