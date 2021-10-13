Помимо общеизвестных признаков рака кожи существуют и те, которые может распознать только специалист. О таких нетипичных симптомах рассказал онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.

В беседе с 5-tv.ru медик отметил, что при раке кожи могут появляться беспигментные родинки. По словам Мяснинкина, они бывают розового или красного цвета и появляются на открытых участках тела. Также онколог предупредил, что опухоль кожи может появиться не только на открытых поверхностях и волосистых частях тела. Рак может локализоваться на слизистой оболочке.

Ещё одно возможное место — подногтевая ложа. Медик рекомендует внимательно следить за состоянием ногтей, особенно в наш век лаков, которые очень хорошо маскируют любые изменения, в том числе и опухоли.

"Нетипичное расположение — это в виде полоски вдоль всего ногтевого ложа. Так проявляется от светло-коричневой до черной окраски подногтевая меланома", - предостерёг специалист.