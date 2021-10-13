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Следком завершил расследование первого дела о торговле детьми в Красноярске

После того как с материалами ознакомятся обвиняемая, её защита и потерпевшие, оно будет передано в прокуратуру, а после — в суд.

13 октября, 05:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Следователи в Красноярске завершили расследование дела о торговле детьми в отношении одной из суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, который представляет интересы 20 граждан КНР, признанных потерпевшими.

"Уголовное дело в отношении одной из суррогатных матерей выделено в отдельное производство. После ознакомления с материалами потерпевших, обвиняемой и её защиты дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд", — сообщил юрист.

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Он отметил, что следователи планируют "закрепить доказательства" в суде Красноярска, которые буду использованы и для других фигурантов дела. По словам Трунова, приговор в отношении одной из суррогатных матерей может создать прецедент, когда следствие и гособвинение будут пытаться закрепить в суде собранные доказательства.

Напомним, в конце февраля в Красноярске задержали банду из четырёх торговцев младенцами, а позже по подозрению в причастности к преступлению задержали экс-следователя. По данным правоохранителей, в 2019 году 33-летний мужчина нашёл женщин, готовых за деньги вынашивать и рожать детей для иностранцев. Он договорился с медицинскими организациями и решил вопрос с оформлением документов, позволяющих ему забирать новорождённых из роддомов. Суррогатные матери приезжали рожать в Красноярск, после чего уезжали на родину, получив вознаграждение за свои "услуги".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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