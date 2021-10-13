Следком завершил расследование первого дела о торговле детьми в Красноярске

Следователи в Красноярске завершили расследование дела о торговле детьми в отношении одной из суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, который представляет интересы 20 граждан КНР, признанных потерпевшими.

"Уголовное дело в отношении одной из суррогатных матерей выделено в отдельное производство. После ознакомления с материалами потерпевших, обвиняемой и её защиты дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд", — сообщил юрист.

Он отметил, что следователи планируют "закрепить доказательства" в суде Красноярска, которые буду использованы и для других фигурантов дела. По словам Трунова, приговор в отношении одной из суррогатных матерей может создать прецедент, когда следствие и гособвинение будут пытаться закрепить в суде собранные доказательства.