Следком завершил расследование первого дела о торговле детьми в Красноярске
После того как с материалами ознакомятся обвиняемая, её защита и потерпевшие, оно будет передано в прокуратуру, а после — в суд.
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Следователи в Красноярске завершили расследование дела о торговле детьми в отношении одной из суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, который представляет интересы 20 граждан КНР, признанных потерпевшими.
"Уголовное дело в отношении одной из суррогатных матерей выделено в отдельное производство. После ознакомления с материалами потерпевших, обвиняемой и её защиты дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд", — сообщил юрист.
Он отметил, что следователи планируют "закрепить доказательства" в суде Красноярска, которые буду использованы и для других фигурантов дела. По словам Трунова, приговор в отношении одной из суррогатных матерей может создать прецедент, когда следствие и гособвинение будут пытаться закрепить в суде собранные доказательства.
Напомним, в конце февраля в Красноярске задержали банду из четырёх торговцев младенцами, а позже по подозрению в причастности к преступлению задержали экс-следователя. По данным правоохранителей, в 2019 году 33-летний мужчина нашёл женщин, готовых за деньги вынашивать и рожать детей для иностранцев. Он договорился с медицинскими организациями и решил вопрос с оформлением документов, позволяющих ему забирать новорождённых из роддомов. Суррогатные матери приезжали рожать в Красноярск, после чего уезжали на родину, получив вознаграждение за свои "услуги".
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