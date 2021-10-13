Мурашко рассказал об исследовании одновременной вакцинации от гриппа и ковида
Глава Минздрава отметил, что, скорее всего, в ближайшее время уже будут опубликованы результаты этих испытаний.
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Исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса завершаются. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сейчас мы завершаем исследование по взаимному использованию в один период вакцин против гриппа и против коронавируса. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем уже эти данные", — отметил глава Минздрава.
Напомним, исследования начались в середине сентября, о чём также сообщал Мурашко. Доклинические испытания проводились на животных. Учёные оценивали такие критерии совмещения прививок, как безопасность и эффективность.
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