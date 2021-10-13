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Мурашко рассказал об исследовании одновременной вакцинации от гриппа и ковида

Глава Минздрава отметил, что, скорее всего, в ближайшее время уже будут опубликованы результаты этих испытаний.

13 октября, 07:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса завершаются. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас мы завершаем исследование по взаимному использованию в один период вакцин против гриппа и против коронавируса. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем уже эти данные", — отметил глава Минздрава.

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Напомним, исследования начались в середине сентября, о чём также сообщал Мурашко. Доклинические испытания проводились на животных. Учёные оценивали такие критерии совмещения прививок, как безопасность и эффективность.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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