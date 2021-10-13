Мурашко рассказал об исследовании одновременной вакцинации от гриппа и ковида

Глава Минздрава отметил, что, скорее всего, в ближайшее время уже будут опубликованы результаты этих испытаний.

Исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса завершаются. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас мы завершаем исследование по взаимному использованию в один период вакцин против гриппа и против коронавируса. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем уже эти данные", — отметил глава Минздрава.