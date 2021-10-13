Глава Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за критической ситуации по ковиду

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе близка к критической, существует угроза локдауна. Однако пока максимально жёсткие меры не вводятся, так как на сегодняшний день каждый житель региона может защититься от инфекции, сделав прививку.

"Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает", — сказал Азаров в эфире телеканала "ГТРК Самара".

Он напомнил о работе 169 пунктов вакцинации и заявил, что только 4% от привитых болеют, это в 25 раз меньше, чем без прививки.

"Мы имели бы совсем иные показатели сегодня по количеству заболевших ежесуточно и по количеству потерь… Вы знаете, что цифра ежедневно выявленных заболевших людей превысила уже 700. Это один из самых высоких показателей в Российской Федерации", — добавил глава региона.