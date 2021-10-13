Глава Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за критической ситуации по ковиду
За сутки в регионе выявили 726 новых случаев, общее число заболевших за всё время эпидемии составляет 113 065.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе близка к критической, существует угроза локдауна. Однако пока максимально жёсткие меры не вводятся, так как на сегодняшний день каждый житель региона может защититься от инфекции, сделав прививку.
"Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает", — сказал Азаров в эфире телеканала "ГТРК Самара".
Он напомнил о работе 169 пунктов вакцинации и заявил, что только 4% от привитых болеют, это в 25 раз меньше, чем без прививки.
"Мы имели бы совсем иные показатели сегодня по количеству заболевших ежесуточно и по количеству потерь… Вы знаете, что цифра ежедневно выявленных заболевших людей превысила уже 700. Это один из самых высоких показателей в Российской Федерации", — добавил глава региона.
Уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
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