Власти Москвы заявили о росте заболеваемости ковидом среди школьников за месяц в 2,5 раза

В Москве за последний месяц в 2,5 раза выросло количество заболевших коронавирусом школьников по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий. Только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста", — отметила она.