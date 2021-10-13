Власти Москвы заявили о росте заболеваемости ковидом среди школьников за месяц в 2,5 раза
По словам заммэра, только за последние две недели коронавирусом заразилось на 42% больше детей, чем за предыдущие 14 дней.
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В Москве за последний месяц в 2,5 раза выросло количество заболевших коронавирусом школьников по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий. Только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста", — отметила она.
Ранее Ракова заявила, что в десяти школах Москвы организуют бесплатное экспресс-тестирование на ковид. Власти города отмечают, что ищут различные механизмы борьбы с распространением болезни, а переход на дистанционное обучение — крайняя мера.
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