Россия и ЕС вновь обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации
Стороны договорились о проведении серии экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров по признанию документов.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Россия и Евросоюз вновь провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
"В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что рабочая встреча прошла в виртуальном формате. Уточняется, что в сентябре Минздрав РФ направил в представительство Евросоюза документы, которые европейская сторона запросила в ходе предыдущей встречи.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле ждут скорого взаимного с ЕС признания сертификатов вакцинации от ковида. Москва уверена, что признание акта вакцинации снимет препоны на пути передвижения граждан РФ.
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