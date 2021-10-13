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Россия и ЕС вновь обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации

Стороны договорились о проведении серии экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров по признанию документов.

13 октября, 06:49
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Россия и Евросоюз вновь провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации", — отметили в ведомстве.

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Там добавили, что рабочая встреча прошла в виртуальном формате. Уточняется, что в сентябре Минздрав РФ направил в представительство Евросоюза документы, которые европейская сторона запросила в ходе предыдущей встречи.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле ждут скорого взаимного с ЕС признания сертификатов вакцинации от ковида. Москва уверена, что признание акта вакцинации снимет препоны на пути передвижения граждан РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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