Россия и ЕС вновь обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации

Россия и Евросоюз вновь провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что рабочая встреча прошла в виртуальном формате. Уточняется, что в сентябре Минздрав РФ направил в представительство Евросоюза документы, которые европейская сторона запросила в ходе предыдущей встречи.