Москвичи старше 65 лет смогут получить 10 тысяч рублей при вакцинации от ковида

Теперь жители Москвы старше 65 лет, сделавшие прививку от коронавируса, вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" смогут получить 10 тысяч рублей компенсации. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, программа действует с 23 июня по 31 декабря. Пожилые москвичи, которые в этот период сделают прививку или пройдут ревакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". В них входят вещи, нужные для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Теперь вместо набора можно получить выплату в размере 10 тысяч рублей.

"Чтобы её получить, надо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. С собой нужно взять паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор", — рассказали в мэрии.