В России детям до 12 лет могут запретить кататься на тюбингах

В России могут ввести возрастное ограничение на использование тюбингов. С такой инициативой в МЧС РФ обратился руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, передаёт RT.

В письме к исполняющему обязанности главы ведомства Александру Чуприяну общественник указал, что минувшей зимой в СМИ появлялись заметки о получении несовершеннолетними серьёзных травм при катании со снежных горок на "ватрушках" и даже о гибели детей. При этом часто речь шла о ребятах детсадовского или младшего школьного возраста, которые не способны быстро распознать угрозу и среагировать.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничить на территории России использование тюбингов лицами в возрасте до 12 лет, а также предусмотреть возможные штрафные санкции в отношении законных представителей ребёнка либо иных взрослых лиц, предоставивших ребёнку в возрасте до 12 лет возможность использовать тюбинг", — пояснил Курдесов в обращении.