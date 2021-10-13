







В три раза взлетел спрос в "Объявлениях ВКонтакте" на товары, которые так или иначе касаются нового корейского сериала "Игра в кальмара". Поисковые запросы на площадке с названием фильма выросли на 233% всего за неделю — с 4 по 10 октября. Результаты интернет-статистики оказались в распоряжении Лайфа.

Спрос на красные костюмы надзирателей, в которых ходили герои дорамы, подскочил в два раза. Средняя цена на этот товар от пользователей "Объявлений ВКонтакте" — 2850 рублей. Конфеты "Сахарная сота" (Dalgona Candy), на которых участники "Игры в кальмара" должны были вырезать с помощью иглы определённые фигуры, не сломав их, продают за 250 рублей. И искать их на сервисе стали в два раза чаще. Даже белые слипоны, в которых появляются герои сериала, стали нужнее людям раза в полтора. Их средняя цена на платформе — 2000 рублей. В ход у поклонников южнокорейского триллера идут и маски (средняя цена — 2300 рублей), футболки (1100 рублей), брелоки (150 рублей) и игрушки (450 рублей).