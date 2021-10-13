От масок до печенья: Россияне начали скупать атрибутику сериала "Игра в кальмара"
Только на одной площадке спрос подскочил за неделю в три раза. Популярно всё — от костюмов до брелоков.
Фото © Wikipedia / Игра в кальмара
В три раза взлетел спрос в "Объявлениях ВКонтакте" на товары, которые так или иначе касаются нового корейского сериала "Игра в кальмара". Поисковые запросы на площадке с названием фильма выросли на 233% всего за неделю — с 4 по 10 октября. Результаты интернет-статистики оказались в распоряжении Лайфа.
Спрос на красные костюмы надзирателей, в которых ходили герои дорамы, подскочил в два раза. Средняя цена на этот товар от пользователей "Объявлений ВКонтакте" — 2850 рублей. Конфеты "Сахарная сота" (Dalgona Candy), на которых участники "Игры в кальмара" должны были вырезать с помощью иглы определённые фигуры, не сломав их, продают за 250 рублей. И искать их на сервисе стали в два раза чаще. Даже белые слипоны, в которых появляются герои сериала, стали нужнее людям раза в полтора. Их средняя цена на платформе — 2000 рублей. В ход у поклонников южнокорейского триллера идут и маски (средняя цена — 2300 рублей), футболки (1100 рублей), брелоки (150 рублей) и игрушки (450 рублей).
Ранее Лайф писал о том, что школьники начали повторять кровавые "забавы" из сериала "Игра в кальмара". Подобные инциденты уже замечены в двух странах, в связи с чем учителя обеспокоены. Лайф писал о том, почему "Игра в кальмара" стала сериалом номер один в мире.
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