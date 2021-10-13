Россиянам рассказали, как побороть сонливость в дождливые дни и справиться с апатией

Хмурые и дождливые осенние дни часто вызывают у горожан нежелание вылезать из тёплой кровати, а если пришлось выйти из дома, то люди спешат прихватить с собой стаканчик кофе. Как рассказал психолог Эльдар Осипов, такая вялость и леность появляются неслучайно, так как при пасмурной погоде и отсутствии солнечных лучей ускоряется синтез гормона сна — мелатонина, который действует как снотворное. Кроме того, из-за повышенной влажности в воздухе становится меньше кислорода, что тоже вызывает сонливость. Об этом эксперт рассказал в беседе с "Москвой 24".

"Существуют попытки объяснить сонливость и через механизмы психологического плана. Например, считается, что ритмичный звук дождевых капель оказывает гипнотический эффект. <...> Может показаться интересной и версия, связанная с восприятием изменения цветов окружающего мира вследствие преломления света из-за "водяной стены", — добавил Осипов.

Он отметил, что такое изменение окружающей обстановки может вызвать уныние и грусть, от которых хочется "спрятаться" в сон. Бороться с таким состоянием можно с помощью здорового питания и правильного режима сна, рассказала аллерголог-иммунолог Мария Малахова. Так, по её словам, ложиться спать осенью нужно раньше полуночи и стараться выделять на сон не менее восьми-девяти часов, а если есть возможность, то и больше.

Чтобы было проще встать с кровати, врач советует указать в комментарии к будильнику какую-нибудь интересную задачу. А после пробуждения стоит размяться, что можно делать даже в постели — как следует потянуться, стараясь почувствовать своё тело. Вставать нужно ровно и без рывков, избегая резких движений. Лучше также выполнить несколько физических упражнений или более интенсивную зарядку, после чего принять душ или просто умыться прохладной водой.

"Питайтесь сбалансированно и разнообразно. Ешьте на завтрак всё, что захотите, — каши, фрукты, котлеты, борщ или бутерброд с мясом и овощами. Главное, чтобы это было вкусно и рационально", — отметила Малахова.

Она добавила, что на кофе лучше не налегать — пить его можно в удовольствие, но не более двух раз в день. При этом стоит отказаться от напитка с большим количеством взбитых сливок и топингов, так как это сильно повышает калорийность рациона питания. Иммунолог советует пить воду, в которую можно добавить травы, свежие фрукты, ягоды или сухофрукты. Если всё это подогреть, то получится травяной или ягодный чай, который отличается прекрасным вкусом и обогащает организм витаминами и микроэлементами.

Кроме того, такой отвар можно налить в тремокружку и взять с собой на работу, чтобы выпить, когда захотелось спать. Чтобы отогнать сонливость, врач советует встать и немного пройтись или сменить на время род деятельности, а также открыть окно и как следует проветрить помещение, если есть такая возможность.

Эксперт подчеркнула, что иногда сонливость объясняется тем, что организм борется с хроническими недугами. Во избежание проблем надо вовремя противостоять таким болезням и усилить профилактику обострения. Врач отмечает, что для этого нужно высыпаться и сбалансированно питаться, не наедаясь на ночь. Кроме того, вялость может быть вызвана и дефицитом в организме витаминов и микроэлементов, в таком случае необходимо обратиться к врачу.