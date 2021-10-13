Россиян предупредили о возможном подорожании импортного пива к концу года

Союз российских пивоваров обратился в Минэкономразвития с предложением повысить ввозные пошлины на импортное пиво с нынешних 0,04–0,18 евро за литр до одного евро. Как сообщает kp.ru, это сразу приведёт к росту цены на заграничное пенное на 40 рублей.

Руководитель рабочей группы экспертного совета Росалкогольрегулирования по пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игорь Хавский заметил, что с пивной промышленностью в нашей стране всё не настолько плохо, чтобы закрывать рынок для импорта, тем более что его доля составляет всего около четырёх процентов.

"Здоровая конкуренция помогает развитию отрасли, импортное пиво является драйвером развития отечественного пивоварения. Так что ставить ему искусственные препятствия не нужно", — заметил он.

Однако повышение стоимости может случиться и без увеличения пошлин, ведь из-за наводнений в Европе случился неурожай ячменя и солода, являющихся основными при производстве слабоалкогольного напитка. В результате этого солод на международных рынках подорожал на 25–30 процентов, что увеличит стоимость пива на 10%. Кроме того, производство пива требует много энергии, а стоимость энергоносителей сильно возросла. Всё это в первую очередь ударит по средним и мелким производителям, добавил Хавский.