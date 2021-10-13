Опубликовано видео момента крушения L-410 в Татарстане
На кадрах снижающийся борт начинает крениться, а затем врезается носом в землю.
Момент крушения L-410 в Татарстане. Видео © SHOT
Телеграм-канал SHOT публикует видео момента крушения самолёта L-410 в Татарстане. На кадрах видно, как снижающийся борт начинает крениться, а затем врезается носом в землю. Жертвами авиакатастрофы стали 16 человек, все они как раз находились в носовой части самолёта.
Напомним, 10 октября двухмоторный самолёт L-410 упал в Татарстане. На борту находилось два члена экипажа, четыре инструктора, один оператор и 15 парашютистов. Выжить удалось шестерым, 16 человек погибли. Лайф опубликовал список всех пассажиров.
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