Опубликовано видео момента крушения L-410 в Татарстане

Телеграм-канал SHOT публикует видео момента крушения самолёта L-410 в Татарстане. На кадрах видно, как снижающийся борт начинает крениться, а затем врезается носом в землю. Жертвами авиакатастрофы стали 16 человек, все они как раз находились в носовой части самолёта.