Пересильд и Шипенко отужинали с экипажем МКС в юбилей Новицкого

Члены первого в мире киноэкипажа актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко поужинали в американском модуле Unity на Международной космической станции (МКС) в компании космонавтов и астронавтов. Фото с юбилейного ужина российского космонавта Олега Новицкого, которому 12 октября исполнилось 50 лет, выложил в своих аккаунтах в соцсетях командир станции француз Тома Песке.

"Ужин со всеми. Наши новые члены экипажа Клим и Юлия целый день работают над сценами для своего фильма, а наши друзья-космонавты им очень помогают. С нетерпением жду финального продукта!" — подписал Песке снимок.