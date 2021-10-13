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Пересильд и Шипенко отужинали с экипажем МКС в юбилей Новицкого

Трапеза прошла в американском модуле Unity. Как отметил француз Тома Песке, актриса и режиссёр целыми днями работают над сценами фильма, а космонавты им очень помогают.

13 октября, 08:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Thom_astro/status/1447990368730075140" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Thom_astro</a></p>

Фото © Twitter / Thom_astro

Члены первого в мире киноэкипажа актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко поужинали в американском модуле Unity на Международной космической станции (МКС) в компании космонавтов и астронавтов. Фото с юбилейного ужина российского космонавта Олега Новицкого, которому 12 октября исполнилось 50 лет, выложил в своих аккаунтах в соцсетях командир станции француз Тома Песке.

"Ужин со всеми. Наши новые члены экипажа Клим и Юлия целый день работают над сценами для своего фильма, а наши друзья-космонавты им очень помогают. С нетерпением жду финального продукта!" — подписал Песке снимок.

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Напомним, ракета с кораблём "Союз МС-19" стартовала 5 октября в 11:55 мск с космодрома Байконур. А уже в 15:22 мск была успешно завершена стыковка с МКС и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. Однако стыковку пришлось провести в ручном режиме. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе "Курс".

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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