Тела всех погибших при крушении L-410 в Татарстане выданы родственникам
Уточняется, что 14 человек из 16 жертв трагедии уже похоронены. Церемонии прощания с ещё двумя погибшими планируется провести сегодня, 13 октября, в Санкт-Петербурге и Челябинске.
Фото © LIFE
Тела всех 16 погибших в результате крушения самолёта L-410 в Татарстане уже выдали родственникам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
"За минувшие сутки родственникам выданы тела всех погибших, из них 14 захоронены", — указал источник агентства.
Он также отметил, что сегодня, 13 октября, планируются церемонии прощания с ещё двумя погибшими — в Челябинске и Санкт-Петербурге.
Как рассказывал Лайф, 10 октября двухмоторный самолёт L-410 упал в Татарстане. На борту находилось два члена экипажа, четыре инструктора, один оператор и 15 парашютистов. Выжить удалось шестерым. Лайф опубликовал список всех пассажиров. 11 октября в Татарстане было объявлено днём траура.
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