Тела всех погибших при крушении L-410 в Татарстане выданы родственникам

Тела всех 16 погибших в результате крушения самолёта L-410 в Татарстане уже выдали родственникам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"За минувшие сутки родственникам выданы тела всех погибших, из них 14 захоронены", — указал источник агентства.

Он также отметил, что сегодня, 13 октября, планируются церемонии прощания с ещё двумя погибшими — в Челябинске и Санкт-Петербурге.