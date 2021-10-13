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Тела всех погибших при крушении L-410 в Татарстане выданы родственникам

Уточняется, что 14 человек из 16 жертв трагедии уже похоронены. Церемонии прощания с ещё двумя погибшими планируется провести сегодня, 13 октября, в Санкт-Петербурге и Челябинске.

13 октября, 08:09
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Тела всех 16 погибших в результате крушения самолёта L-410 в Татарстане уже выдали родственникам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Опубликовано видео момента крушения L-410 в Татарстане

Опубликовано видео момента крушения L-410 в Татарстане

"За минувшие сутки родственникам выданы тела всех погибших, из них 14 захоронены", — указал источник агентства.

Лайф публикует последнее видео с парашютистами, снятое перед крушением самолёта в Татарстане

Лайф публикует последнее видео с парашютистами, снятое перед крушением самолёта в Татарстане

Он также отметил, что сегодня, 13 октября, планируются церемонии прощания с ещё двумя погибшими — в Челябинске и Санкт-Петербурге.

Как рассказывал Лайф, 10 октября двухмоторный самолёт L-410 упал в Татарстане. На борту находилось два члена экипажа, четыре инструктора, один оператор и 15 парашютистов. Выжить удалось шестерым. Лайф опубликовал список всех пассажиров. 11 октября в Татарстане было объявлено днём траура.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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