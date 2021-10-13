НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России выявлено 28 717 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших россиян с начала пандемии достигло 7 861 681.

13 октября, 08:52
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В России выявили 28 717 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших россиян с начала пандемии достигло 7 861 681 человека. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве (+4410 новых пациентов), Санкт-Петербурге (+2470), Подмосковье (+1898), в Самарской (+735) и Нижегородской (+668) областях, в Башкирии (+662).

Глава Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за критической ситуации по ковиду

Глава Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за критической ситуации по ковиду

Ранее стало известно, что от коронавируса умирает каждый девятый пациент старше 60 лет, а среди тех, кто не обратился к врачу своевременно, летальным исходом заканчивается каждый третий случай.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1