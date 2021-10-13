В России выявлено 28 717 новых случаев коронавируса

В России выявили 28 717 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших россиян с начала пандемии достигло 7 861 681 человека. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве (+4410 новых пациентов), Санкт-Петербурге (+2470), Подмосковье (+1898), в Самарской (+735) и Нижегородской (+668) областях, в Башкирии (+662).