В России выявлено 28 717 новых случаев коронавируса
Общее число заболевших россиян с начала пандемии достигло 7 861 681.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России выявили 28 717 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших россиян с начала пандемии достигло 7 861 681 человека. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве (+4410 новых пациентов), Санкт-Петербурге (+2470), Подмосковье (+1898), в Самарской (+735) и Нижегородской (+668) областях, в Башкирии (+662).
Ранее стало известно, что от коронавируса умирает каждый девятый пациент старше 60 лет, а среди тех, кто не обратился к врачу своевременно, летальным исходом заканчивается каждый третий случай.
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