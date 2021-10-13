Учёные РАН предрекли невероятные открытия неизученных островов и рек Земли

Учёным предстоит изучить территории Арктики и Сибири. Там исследователей ждут новые географические открытия. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков в беседе с Ura.ru.

"Есть в нашей стране регионы, где десятки и сотни лет не ступала нога человека. У нас редко посещается 2/3 территории Арктики, мы не знаем, как изменилась её сухопутная часть, а также что происходит с природой на восточном побережье Новой Земли, Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах, в Якутии, в районах вдоль побережья. Я уж не говорю про наши просторы сибирские, особенно северо-восток, там нас ждут невероятные открытия", — приводит агентство слова Тишкова.

Он рассказал, что география Земли способна постоянно меняться. Этот факт даёт учёным много возможностей для новых открытий в рамках данной науки.

"Земля меняется, меняются течения, конфигурации берегов, острова, какие-то исчезают, какие-то появляются, поэтому география, как вечно юная наука, всё время получает возможности для новых изучений", — добавил Тишков.

Причём в исследовании подземного мира не смогут помочь современные технологии. Так, из космоса, "дистанционными методами всё изучено", но не "наземными", сказал научный руководитель Института степи УрО РАН, заслуженный географ Российской Федерации, академик РАН Александр Чибилев.

"Конечно, остаётся ещё много белых пятен, потому что резко сократилось число экспедиций, нет комплексных путешествий. Мало изучен подземный мир, его озёра, пустоты, жизнь в подземном царстве, а также места обитания редких видов животных", — подчеркнул он.