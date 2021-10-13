На ролике с камер видеонаблюдения видно, как "майбах", в котором едет Собчак, идёт на обгон автобуса и на полной скорости влетает в "фольксваген", который в результате отлетает в сторону, задевая общественный транспорт. В распоряжение издания также попали кадры из салона автобуса, на которых видно, как после столкновения вылетают окна, ломается стойка, а пассажир падает на сиденья.