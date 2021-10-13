"Майбах" шёл на обгон: Появилось видео момента смертельного ДТП с участием Собчак в Сочи
На кадрах видно, как "фольксваген" после лобового столкновения с авто телеведущей отлетает в сторону, задевая пассажирский автобус.
Появилось видео с моментом смертельного ДТП с участием Собчак в Сочи. Видео © Telegram / RT
Момент смертельного ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак, которое произошло вечером 9 октября по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае, попал на видео. Кадры жёсткого лобового столкновения опубликовал RT.
На ролике с камер видеонаблюдения видно, как "майбах", в котором едет Собчак, идёт на обгон автобуса и на полной скорости влетает в "фольксваген", который в результате отлетает в сторону, задевая общественный транспорт. В распоряжение издания также попали кадры из салона автобуса, на которых видно, как после столкновения вылетают окна, ломается стойка, а пассажир падает на сиденья.
Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Позже стало известно, что водителя "майбаха" отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля.
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