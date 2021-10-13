Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде

Президент РФ Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Республике Кабо-Верде, которая расположена на островах Зелёного Мыса к северо-западу от Африки. Глава государства подписал соответствующий указ. Другим указом Путин освободил от этой должности Владимира Соколенко.

Напомним, что в конце мая Поклонская заинтриговала заявлением о переходе на новую работу. По словам парламентария, ради этого места ей даже пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России". Поклонская поблагодарила избирателей за поддержку и заверила, что "никуда не исчезает", а продолжит представлять интересы россиян, только в другом статусе.

Однако о какой должности шла речь, она тогда уточнять не стала. СМИ выяснили, что Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, что и подтвердилось сегодня. Сама она заявила журналистам, что ей интересна дипломатическая деятельность.