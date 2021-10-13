Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде
В конце мая она заинтриговала заявлением о переходе на новую работу. Ради этого места она сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России".
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Президент РФ Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Республике Кабо-Верде, которая расположена на островах Зелёного Мыса к северо-западу от Африки. Глава государства подписал соответствующий указ. Другим указом Путин освободил от этой должности Владимира Соколенко.
Напомним, что в конце мая Поклонская заинтриговала заявлением о переходе на новую работу. По словам парламентария, ради этого места ей даже пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России". Поклонская поблагодарила избирателей за поддержку и заверила, что "никуда не исчезает", а продолжит представлять интересы россиян, только в другом статусе.
Однако о какой должности шла речь, она тогда уточнять не стала. СМИ выяснили, что Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, что и подтвердилось сегодня. Сама она заявила журналистам, что ей интересна дипломатическая деятельность.
Кабо-Верде — государство в Западной Африке, которое расположено на островах Зелёного Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. Климат там сухой тропический. Температура воды в океане в феврале–марте составляет +21… +22°C, в августе–октябре — +25… +26°C. Сезон дождей приходится на август–октябрь.
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