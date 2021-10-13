Стали известны дата и место похорон экс-представителя СКР Маркина
Он умер накануне на 65-м году жизни. По данным Лайфа, генерал-майор юстиции боролся с онкологическим заболеванием.
Фото © ТАСС / Павел Бедняков
Завтра на Троекуровском кладбище столицы пройдёт церемония прощания с бывшим официальным представителем Следственного комитета России Владимиром Маркиным. Об этом сообщило ведомство на своей странице в "Инстаграме".
"Церемония прощания с Владимиром Ивановичем Маркиным состоится в четверг, 14 октября, в 13:30 на Троекуровском кладбище, прощальный зал № 15", — указано в посте.
Ранее адвокат Анатолий Кучерена назвал экс-представителя СКР Маркина первопроходцем. Юрист отметил, что не всегда был согласен с офицером и нередко они спорили, в том числе публично, однако никогда не ссорились.
Напомним, Маркин умер 12 октября. По информации Лайфа, генерал-майор юстиции боролся с онкологическим заболеванием. Ему было 64 года.
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