НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стали известны дата и место похорон экс-представителя СКР Маркина

Он умер накануне на 65-м году жизни. По данным Лайфа, генерал-майор юстиции боролся с онкологическим заболеванием.

13 октября, 08:44
<p>Фото © ТАСС / Павел Бедняков </p>

Фото © ТАСС / Павел Бедняков

Завтра на Троекуровском кладбище столицы пройдёт церемония прощания с бывшим официальным представителем Следственного комитета России Владимиром Маркиным. Об этом сообщило ведомство на своей странице в "Инстаграме".

"Церемония прощания с Владимиром Ивановичем Маркиным состоится в четверг, 14 октября, в 13:30 на Троекуровском кладбище, прощальный зал № 15", — указано в посте.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена назвал экс-представителя СКР Маркина первопроходцем. Юрист отметил, что не всегда был согласен с офицером и нередко они спорили, в том числе публично, однако никогда не ссорились.

Дробыш назвал настоящим офицером бывшего представителя СК РФ Маркина

Дробыш назвал настоящим офицером бывшего представителя СК РФ Маркина

Напомним, Маркин умер 12 октября. По информации Лайфа, генерал-майор юстиции боролся с онкологическим заболеванием. Ему было 64 года.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1